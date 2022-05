Dystrybutor Thermomixa zmienia siedzibę

Vorwerk Polska, międzynarodowy dystrybutor sprzętu gospodarstwa domowego, przeniósł siedzibę główną do kompleksu West 4 Business Hub we Wrocławiu.

Firma Vorwerk Polska wybrała biurowiec West 4 Business Hub, usytuowany przy ulicy Na Ostatnim Groszu, w północno-zachodniej części Wrocławia na miejsce swojej nowej centrali. Dystrybutor wynajął ponad 1,9 tys. mkw.

– Przeprowadzka do nowej siedziby to naturalna odpowiedź na rosnące potrzeby w zakresie unowocześnienia przestrzeni biurowej. Nowa centrala firmy to inwestycja w nasz zespół. Wybraliśmy West 4 Business Hub ponieważ spełnia najwyższe standardy, jeżeli chodzi o komfort i bezpieczeństwo pracy. Zależało nam także na możliwości aranżacji przestronnej i wygodnej powierzchni wspólnej, nowoczesnej kuchni i wielu sal szkoleniowych. Ważna była dla nas również możliwość zagospodarowania kuchni w sposób, który umożliwiałby rozwój przepisów kulinarnych na Thermomix® - mówi Wojciech Ćmikiewicz, dyrektor generalny Vorwerk Polska.

Firma Vorwerk rozpoczęła działalność w 1883 roku w Wuppertalu w Niemczech, gdzie mieści się jej siedziba. Przedsiębiorstwo ma zasięg międzynarodowy, działa w ponad 70 krajach na świecie. W Polsce firma obecna jest od 1995 roku. Ma już ponad milion klientów. Flagowym produktem firmy jest urządzenie Thermomix®,

West 4 Business Hub to kompleks budynków biurowych klasy A. Powierzchnia całego kompleksu wynosić będzie 72 tys. mkw. Pierwszy budynek o powierzchni ponad 15 tys. mkw. został oddany w 2020 roku. Obiekt posiada certyfikat środowiskowy BREEAM z oceną Excellent.

W poszukiwaniu lokalizacji i procesie relokacji biura spółce doradzała firma Walter Herz.