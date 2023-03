28 marca br. odbędzie się Dzień Otwarty Inkubatora Przedsiębiorczości triQube. Inkubator będzie działał przy Dolnośląskiej Agencji Współpracy Gospodarczej.

Jak informuje Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej (DAWG), 28 marca br. od godziny 13:00 w siedzibie instytucji przy al. Kasztanowej 3A-5 we Wrocławiu, będzie mieć miejsce Dzień Otwarty Inkubatora Przedsiębiorczości triQube. Dzień otwarty to doskonała okazja, aby poznać możliwości, ofertę oraz korzyści jakie już wkrótce będzie dawał inkubator przedsiębiorczości.

Budowa Inkubatora Przedsiębiorczości przy al. Kasztanowej na wrocławskim Borku jest już niemal na finiszu. Projekt powstały pod nadzorem Miejskiego Konserwatora Zabytków, odwołuje się do dawnej, historycznej zabudowy willi miejskiej poprzez zastosowaną skalę, usytuowanie na działce i powielanie najlepszych cech otaczającej architektury, takich jak rozrzeźbienie bryły tarasami, jej wielkość, czy otoczenie zielenią istniejącą i nowo zaprojektowaną.

triQube to trzeci inkubator przedsiębiorczości należący do Dolnośląskiej Agencji Współpracy Gospodarczej Sp. z o.o., który ma na celu wspieranie rozwoju mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw na Dolnym Śląsku. Dzięki dofinansowaniu z funduszy Unii Europejskiej w wysokości 10 mln euro (ogólny koszt inwestycji to ponad 60 mln złotych), inkubator zapewniać będzie niezbędną infrastrukturę i wsparcie dla innowacyjnych projektów, a także integrację w ramach różnych branż oraz sektorów. Inicjatywa ta pomoże rozwijać przedsiębiorczość i tworzyć nowe miejsca pracy w regionie.

Jak podaje Wyborcza.pl, całkowita powierzchnia Inkubatora Przedsiębiorczości to prawie 7 tys. mkw. Wartość robót budowlanych to blisko 55 mln zł brutto. Kwota dofinansowania ze środków europejskich wynosi ponad 40 mln zł.

Inkubator DAWG ma głównie służyć mikro, małym i średnim firmom z Dolnego Śląska. Oferta inkubatora będzie skierowana przede wszystkim do podmiotów innowacyjnych, w tym z branż informatycznej, energetycznej czy elektronicznej.

Wrocławski Inkubator będzie oferował prawie 80 biur do wynajęcia, o powierzchni od 10 do 55 mkw., a także stanowiska dla coworkingu, sale konferencyjne, w tym jedna dla 200 osób, a także sale seminaryjne, business room oraz usługę biura wirtualnego. Ponadto znajdziemy tam laboratorium druku 3D, fotogrametrię, studio nagrań oraz część coworkingową.

