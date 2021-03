Dziennik Bałtycki w nowej siedzibie

Redakcja "Dziennika Bałtyckiego" przeniosła się do biurowca przy ul. Połęże 3 w Gdańsku.

Do nowego miejsca przeniosło się też biuro reklamy i ogłoszeń, w budynku siedzibę ma już dział IT i technologii. Wynajmowane przestrzenie należą do spółki VGP Nieruchomości, która nie została kupiona przez PKN Orlen i w dalszym ciągu należy do rodziny Diekmannów.