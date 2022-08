Dziś biura wymagają nowego podejścia do bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

Obsługa obiektów biurowych to jeden z ważniejszych sektorów objętych usługą utrzymania czystości i higieny.

Bezpieczeństwo epidemiologiczne, higiena i monitorowanie przemieszczania się użytkowników powierzchni biurowej ma dużo większe znaczenie dla każdego właściciela i zarządcy nieruchomości.

Według Grzegorza Smereki, najemcy poszukują coraz bardziej elastycznych rozwiązań, dzięki którym będą mogli wykorzystywać przestrzeń biurową na wiele sposobów.

Sektor biurowy od wielu lat pozostaje bardzo atrakcyjnym kierunkiem dla większości firm sprzątających. Pozorna łatwość w utrzymaniu powierzchni biurowej kusi wielu przedsiębiorców, począwszy od największych firm na rynku po te dopiero „zaczynające przygodę” ze sprzątaniem.

- Duża liczba firm sprzątających na rynku powinna – przynajmniej teoretycznie – przekładać się na szeroki wachlarz koncepcji wykonania usługi. Tymczasem większość podmiotów oferujących usługi utrzymania czystości powtarza te same wzorce i ma niemal identyczną ofertę – mówi Grzegorz Smereka, wiceprezes spółki Impel System. – O dużej konkurencji w tej branży świadczy przykład jednego z ostatnich postępowań na utrzymanie 6 tys. mkw. powierzchni biurowej, w którym wzięło udział aż 29 firm.

Pandemia zmieniła podejście właścicieli i zarządców biurowców

- Po dwóch wyjątkowych latach, gdy hybrydowy model pracy i praca zdalna stały się dużo bardziej powszechne, nasi klienci świetnie zdają sobie sprawę z tego, że dbałość o należyte utrzymanie porządku i czystości wygląda zdecydowanie inaczej – uważa Grzegorz Smereka. – Dziś coraz większe znaczenie dla każdego właściciela i zarządcy nieruchomości ma bezpieczeństwo epidemiologiczne, higiena i monitorowanie przemieszczania się użytkowników powierzchni – w tym pracowników poszczególnych serwisów zewnętrznych.

Niepewność wywołana pandemią i lockdownami, zazwyczaj ogłaszanym bez dużego wyprzedzenia, wymaga dużej elastyczności i bardzo dobrej organizacji firmy usługowej. Wobec tych zagrożeń rynek nieruchomości biurowych reagował na bieżąco. W trakcie pandemii to właśnie biura opustoszały najszybciej, ich użytkownicy pierwsi przeszli na prace zdalną. Jednocześnie był to jeden z niewielu sektorów, który pomimo przejścia z pracy stacjonarnej na pracę zdalną praktycznie nie miał żadnych przerw w działalności.

Bieżąca sytuacja epidemiologiczna, po ponad dwóch latach pandemii, pozwoliła pracownikom biurowym na powrót do pracy. Nie należy jednak oczekiwać, że powrót nastąpił w formie sprzed pandemii. Zdobyte doświadczenie z pracy zdalnej zostało wykorzystane przez pracodawców, którzy dość szybko zorientowali się, że równie wydajnym a często bardziej wygodnym – i tańszym! – rozwiązaniem dla każdej ze stron jest model pracy hybrydowej – mówi Grzegorz Smereka.

Użytkownicy przestrzeni biurowych mogą pracować w tygodniu w systemie mieszanym np. dwa dni w biurze, trzy dni praca w domu. Często stosowany jest również system pracy wahadłowej tzn. dwa tygodnie pracuje 50 proc. zatrudnionych pracowników w danym biurze, druga połowa pracuje w domu. Po dwóch tygodniach następuje zmiana. Pracownicy przywykli do spotkań online i dużo częstszych telekonferencji. Dziś już nikogo nie dziwi fakt, że większość spraw służbowych można załatwić nie wychodząc z własnego mieszkania.

Jak podkreśla wiceprezes spółki Impel System, tego typu trend pracy utrzymuje się w większości budynków i biur komercyjnych,, np. w bankach, firmach ubezpieczeniowych czy consultingowych, telekomach czy firmach energetycznych.

Według Grzegorza Smereki, najemcy poszukują coraz bardziej elastycznych rozwiązań, dzięki którym będą mogli wykorzystywać przestrzeń biurową na wiele sposobów, dostosowując ją na bieżąco do zmieniających się potrzeb firmy. - W przyszłości biuro będzie opierać się na spotkaniach uwzględniając przestrzenie do szybkich prezentacji, pokoje do pracy w ciszy i oferując odpowiednie technologie multimedialne czy też do integracji pracowników – mówi.

Szybko, sprawnie, bezpiecznie

Jego zdaniem zmiany, które przyniosła pandemia dotyczą nie tylko dostępu do powierzchni biurowych.

- Zarządcy tych powierzchni dziś w sposób oczywisty i świadomy wprowadzili dla bezpieczeństwa użytkowników systemy dozowania dezynfekcji i środków higieny, infrastrukturę do pomiaru temperatury, instrukcje korzystania z maseczek, instrukcje prawidłowego mycia rąk – mówi Grzegorz Smereka. - Obowiązkowym punktem w zapytaniach przetargowych jest pytanie o usługi dezynfekcji oraz o wykorzystywane przez firmę sprzątającą rozwiązania służące utrzymaniu w czystości i higienie powierzchni stykowych (np. klamki, poręcze, przyciski windowe). Organizatorów przetargów interesuje również jakie procedury mają firmy sprzątające na wypadek stwierdzenia zakażenia w miejscu wykonywania usługi oraz czy np. są w stanie n wykonać ozonowanie lub zamgławianie zakażonego pomieszczenia w ciągu godziny od zgłoszenia.

Gotowość firmy sprzątającej do tego rodzaju działań to dziś konieczność. Istotne jest, aby każdy klient, który zwróci się o pomoc w tym zakresie, dostał ją jak najszybciej i w najwyższej jakości. - Ta sytuacja również od naszych klientów wymaga elastyczności w podejściu do realizacji usługi w tak zmiennych warunkach oraz otwartości na nowe, innowacyjne rozwiązania wychodzące poza schemat zapisany w umowie – podkreśla.

- W trakcie pandemii wielokrotnie doświadczyliśmy, jak wiele zależy od szybkości i sprawności działania zespołu ludzi odpowiedzialnego za sprzątanie w budynku. Doskonale zdajemy sobie sprawę jak ważnym elementem w ograniczaniu skutków zagrożenia epidemiologicznego jest firma porządkowa – mówi Grzegorz Smereka. - Te doświadczenia wykorzystujemy w codziennej obsłudze naszych klientów. Nasze grupy mobilne, złożone z wykwalifikowanych i dobrze wyszkolonych pracowników, są już na stałe wyposażone w urządzenia do zamgławiania, ozonowania i środki do dezynfekcji.

Czy wrócimy do modelu pracy sprzed pandemii?

- Prognozy eksperckie mówią jednak, że z biegiem czasu powinien nastąpić powrót do dawnego modelu zatrudnienia i to nie tylko ze względu na polepszającą się sytuację epidemiologiczną. Wymusza to rynek podaży nieruchomości komercyjnych, który nie wyhamował ani na chwilę. Deweloperzy nie ograniczyli nowych inwestycji - podkreśla wiceprezes spółki Impel System.

W obecnym roku do użytkowania oddano 243 tys. mkw. nowych powierzchni biurowych. Najwięcej w Katowicach, Warszawie, Gdańsku i Wrocławiu. Także kolejne lata wskazują, że na tym rynku nie można spodziewać się spadku koniunktury. Do 2024 roku ma zostać oddane kolejne 658 tys. mkw. nowych powierzchni biurowych.

- Zwiększona oferta biur obniża koszty najmu i eksploatacji w nowych lokalizacjach, stają się one bardziej atrakcyjne dla potencjalnych najemców. Wniosek nasuwa się prosty - tylko silny i nieoczekiwany nawrót pandemii może spowolnić funkcjonowanie biurowców. Pewną niewiadomą mogą też być działania związane z wojną na Ukrainie, potencjalnie wpływające na dotrzymanie terminów realizacji inwestycji – podsumowuje Grzegorz Smereka.