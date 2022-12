Dziś o 9.30 spotkamy się w Vienna House by Wyndham w Łodzi podczas Property Forum Łódź 2022 - City Talk. Wydarzenie zostało objęte honorowym patronatem Prezydent Miasta Łodzi – Hanny Zdanowskiej.

Po przerwie związanej z pandemią, Grupa PTWP, wydawca Propertynews.pl, wraca z cyklem konferencji regionalnych Property Forum Regiony - City Talk.

Zapraszamy na rozmowy z władzami samorządowymi, inwestorami i deweloperami o rynku nieruchomości w Łodzi.

Będą z nami m.in.:

• Hanna Zdanowska, prezydent Łodzi

• Marek Dobrzycki, Managing Director, Panattoni Europe

• Agnieszka Jackowska, dyrektor zarządzająca, Infosys Poland Sp. z o. o.

• Rafał Mazurczak, członek zarządu, Echo Investment SA

• Łukasz Olechnowicz, Chief Transformation Officer, Infopulse

• Adam Pustelnik, I wiceprezydent Łodzi

• Tomasz Stamirowski, partner zarządzający, Avallon Sp. z o.o.

• Agnieszka Sygitowicz, wiceprezes zarządu, Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna SA

• Sebastian Suchodolski, Head of Leasing, Cavatina Holding

• Artur Fraj, dyrektor generalny, Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta Sp. z o.o.

• Tomasz Góra, prezes zarządu, Revist Home

• Katarzyna Kujawiak, Development Director, Panattoni Europe

• Michał Ulacha, prezes zarządu, Varitex Sp. z o.o.

• Hubert Wojtera, Director Industrial & Logistic, AXI IMMO

• Michał Żelski, dyrektor regionalny, Dział Projektów Komercyjnych, Echo Investment

• Adam Brzostowski, p.o. Dyrektora, Biuro Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Międzynarodowej, Urząd Miasta Łodzi

• Monika Ciupińska, Shared Service Center Lead, Marel

• Oldrich Kubista, dyrektor operacyjny, członek zarządu, Cinema City Poland

• Agnieszka Kurczewska, prorektor do spraw współpracy z otoczeniem, Uniwersytet Łódzki

• Emilia Dębowska, dyrektora ds. zrównoważonego rozwoju, Panattoni Europe

• Jakub Krzysztofik, prezes zarządu, Stowarzyszenie Architektów Polskich oddział w Łodzi

• Andrzej Maślak, Head of Public Relations and Communication, BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o.

• Anna Wierzbicka, dyrektor, Wydział Kształtowania Środowiska, Urząd Miasta Łodzi

• Paweł Żeromski, Business Development Manager, GLP

O tym będziemy rozmawiać podczas PROPERTY FORUM ŁÓDŹ - CITY TALK:

9.30-11.00

City Talk – Inwestor pyta miasto, miasto pyta inwestora. Nowoczesna i zielona aglomeracja.

Inwestor pyta Łódź, Łódź pyta inwestora – władze samorządowe i najwięksi inwestorzy na jednej scenie w serii Q&A o przyszłości Łodzi i regionu oraz perspektywach dla nieruchomościowego biznesu w czasach recesji:

Co zmieniła pandemia i wojna? Jak przygotować miasto i biznes na nową przyszłość i wyzwania geopolityczne, gospodarcze, społeczne, środowiskowe i technologiczne?

Jak wspólnymi siłami tworzyć ośrodek biznesowy konkurujący z najlepszymi lokalizacjami w Europie?

Co Łódź daje biznesowi? Co biznes daje Łodzi?

11.30-12.30

City Talk – Miasta potrzebują nieruchomości. Deweloperzy potrzebują terenów. Co i gdzie budować w Łodzi?

Deweloper pyta samorząd – w serii Q&A odpowiemy na pytania, jakich inwestycji potrzebuje Łódź i gdzie je budować?

Mieszkania, biura, PRS-y, akademiki, hotele, magazyny, centra handlowe – gdzie jest potencjał?

Są biura, potrzeba inwestorów – jak skutecznie zabiegać o nowe firmy i rywalizować z ofertą innych polskich miast?

Tereny inwestycyjne – czy jest gdzie budować w Łodzi?

13.15-14.15

City Talk – Kapitał miasta – ludzie, edukacja, jakość życia

Inwestor pyta samorząd i władze uczelni o pomysł na miasto „fajne” do życia i kreowanie wykwalifikowanej kadry.

Jak kreować Łódź jako ciekawe miejsce do życia, pracy i spędzania czasu wolnego?

Czy lokalni pracodawcy mają dostęp do pracowników, których potrzebują – jakie mają plany rozwoju?

Sprawna komunikacja, tereny zielone, ośrodki kultury, infrastruktura rozrywkowa – jakich inwestycji potrzebują mieszkańcy Łodzi?

14.45-15.45

City Talk – Zrównoważone miasto, zrównoważony biznes. Strategia ESG

Miasta i firmy przełączają się na „zielone”. Jak nie wpaść w pułapkę greenwashingu?

Strategia ESG w Łodzi

Jak budować bez śladu węglowego?

Dobre praktyki, czyli konkretne działania i inwestycje z zakresu ESG

Dlaczego warto przejść na „zieloną” stronę i jak może włączać się w to biznes i mieszkańcy

Spotkania Property Forum Regiony w miastach regionalnych z szefami spółek deweloperskich, firm inwestujących na rynku nieruchomości oraz władzami samorządowymi przyciągały tłumy, a wnioski z dyskusji były szeroko relacjonowane w mediach lokalnych oraz w serwisie PropertyNews.pl.

Property Forum Regiony

Spotkania Property Forum Regiony nie rzadko były też areną ogłaszania ważnych inwestycji w regionach czy miejscem podpisywania umów na realizację istotnych dla miast projektów.

Property Forum Regiony

W trudnym momencie dla gospodarki, wyzwań, jakie stoją przed władzami samorządowymi, w dobie rosnących kosztów wpływających na rentowność biznesu i atrakcyjność inwestycyjną miast i regionów potrzeba spotkań władz samorządowych i inwestorów jest ogromna.

Atmosfera niepewności, wciąż zmieniającego się prawa wpływają na przyszłość branży nieruchomości. Dlatego 6 grudnia, w VIENNA HOUSE BY WYNDHAM wracamy z pierwszą najnowszą odsłoną konferencji regionalnej Property Forum Łódź 2022 - City Talk.

Zapraszamy!

