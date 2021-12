Dziś sukces biura zależy od elastyczności

Elastyczność to zrozumienie potrzeb, ale i duże wyzwanie. To kombinacja wielu rozwiązań technicznych, technologicznych, a przede wszystkim projektowanie perspektywiczne, w kierunku przestrzeni multifunkcjonalnych tzw. multi-purpose, oferujących odpowiednio dobrane dla danej firmy i jej pracowników typy przestrzeni i rozwiązania, zamiast oferowania całego dostępnego wachlarza różnych przestrzeni do wyboru. Idealna przestrzeń biurowa powinna łatwo przystosowywać się do zmieniających się warunków otoczenia oraz być dopasowana do konkretnych preferencji i stylu pracy wszystkich jej użytkowników i całych zespołów w danej firmie.

Projektowanie środowiska pracy w kierunku dopasowania i elastyczności wymaga zrozumienia, jak działa cała firma, a potrzeby i oczekiwania możemy poznać tylko poprzez angażowanie pracowników do procesu współtworzenia środowiska pracy i uwzględnianie ich głosu po to, aby zrozumieć styl pracy, poznać plany i wizję, bolączki i nowe pomysły. Dla przykładu z analizy ankiety wynika, że większość badanych przedstawicieli pracowników szuka w miejscu pracy przestrzeni społecznych do organizowania spotkań prywatnych i służbowych, do wspólnego spędzania czasu i relaksu.

W duchu projektowania elastycznego i dopasowanego do potrzeb „zwykła” do tej pory kuchnia w biurze może po rearanżacji i odpowiednich zmianach stać się jednocześnie klubokawiarnią, audytorium i miejscem szkoleń. Taka przestrzeń będzie pełnić wiele funkcji i pozwoli efektywnie wykorzystać powierzchnię. Liczy się pomysł, inspiracja i wspólne działanie poprzez zaangażowanie. Jeśli otrzymamy wybór i autonomię w procesie współprojektowania przestrzeni, jesteśmy bardziej zadowoleni z efektu i mamy większą motywację do tego, aby odwiedzać biuro, pracować w takiej przestrzeni i chętniej spędzać tam czas

- Pracownicy, których firmy pozwalają im decydować, kiedy, gdzie i jak pracują, byli bardziej zadowoleni ze swojej pracy, osiągali lepsze wyniki i postrzegali swoją firmę jako bardziej innowacyjną niż konkurenci, którzy nie oferowali takiego wyboru. - mówi Magdalena Stańczuk, Senior Workplace Strategy Consultant, Cushman & Wakefield.