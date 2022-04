e-Izba otwiera biuro w Łodzi

Nowe biuro e-Izby, tym razem w Łodzi, ma reprezentować i promować polski sektor usług cyfrowych oraz pomagać przedsiębiorcom z tego regionu w podnoszeniu kompetencji w zakresie e-commerce.

Wśród wyzwań organizacja stawia sobie także działania na rzecz niwelowania barier legislacyjnych i formalno-prawnych oraz rozwój społeczności liderów e-commerce w województwie łódzkim.



- Dynamiczny rozwój innowacji, przemysłu i biznesu w regionie łódzkim to także rosnące zainteresowanie polskiego sektora gospodarki cyfrowej rozwojem działalności oraz podnoszeniem kompetencji cyfrowych. Naszym celem jest umacnianie tych aspiracji i pomoc przedsiębiorcom w realizacji ich cyfrowych planów, także lokalnie. W e-Izbie od początku działalności zrzeszone są firmy z Łodzi – teraz jednak postanowiliśmy zintensyfikować naszą obecność we wsparciu w transformacji cyfrowej przedsiębiorców z tego regionu - mówi Patrycja Sass-Staniszewska, prezes Izby Gospodarki Elektronicznej.

Łódź otwarta na biznes

Łódź przyciąga inwestorów lokalizacją w samym sercu Polski, potencjałem akademickim oraz rozwijającą się infrastrukturą komunikacyjną, która umożliwia łatwy dostęp do największych centrów biznesowych w tej części Europy.

Przychylność i przedsiębiorczość władz lokalnych sprzyja nowym inicjatywom, stąd zaangażowanie w projekt realizowany przez Izbę Gospodarki Elektronicznej.



- Łódź to miasto, które przedsiębiorczość ma w swoim DNA. Dlatego dzisiaj stawiamy pierwszy krok na drodze do budowy lokalnego ekosystemu e-commerce, platformy wymiany wiedzy i doświadczeń, która ma pracować na rzecz rozwoju miasta, firm lokalnych oraz rozwoju zawodowego naszych mieszkańców. Łódź od wielu lat posiada status jednej z najbardziej atrakcyjnych lokalizacji dla logistyki w naszej części Europy. W ostatnich latach we współpracy z inwestorami i deweloperami zdołaliśmy uruchomić setki hektarów terenów pod działalność logistyczną, magazynową i produkcyjną. Mamy do dyspozycji unikatową w skali kraju ofertę. Nieruchomości w granicach administracyjnych miasta, w pobliżu węzłów autostradowych. Dzięki temu nasi inwestorzy nie tylko z łatwością mogą dystrybuować z Łodzi towary i produkty, zaspokajając zapotrzebowanie rynku krajowego oraz zachodnioeuropejskiego, ale również mają dostęp do dużego rynku pracy, jaki tworzy nasza aglomeracja - komentuje Adam Pustelnik, wiceprezydent Miasta Łodzi



- Digitalizacja usług i obecność w e-commerce to obecnie cel niemal każdego, nastawionego na rozwój przedsiębiorstwa. Dotyczy to także firm, które działają w regionie łódzkim. Ich potencjał jest ogromny, a my chcemy go wspierać. Cieszę się, że od teraz dostęp do wiedzy i kompetencji ekspertów e-Izby będzie dla przedsiębiorców z mojego regionu jeszcze łatwiejszy - mówi Zbigniew Nowicki, Co Managing Director agencji Bluerank.

Uroczyste otwarcie nowego biura Izby Gospodarki Elektronicznej odbyło się we wtorek, 5 kwietnia 2022 roku w siedzibie Bluerank.