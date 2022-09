Na każdym rynku, do którego wchodzimy, budujemy mocną pozycję. Dlatego będziemy szukać w Polsce kolejnej okazji na rynku biurowym w Poznaniu lub w Warszawie i innych miastach regionalnych – zapowiada Kestutis Sasnauskas, CEO Eastnine AB.

Eastnine inwestuje w nowoczesne, zrównoważone i dochodowe nieruchomości biurowe w krajach bałtyckich i w Polsce. Wejście na polski rynek było – jak przyznaje Kestutis Sasnauskas, CEO Eastnine – naturalne i bardzo podobne do tego w Wilnie, głównego rynku szwedzkiej spółki. Co łączy obie te lokalizacje?

- Poznań, w porównaniu do naszych głównych rynków bałtyckich – Wilna i Rygi, ma bardzo podobną wielkość i strukturę oraz grono najemców. Oczywiście w kompleksie Nowy Rynek mamy wyjątkową sytuację, bo biura wynajmuje tam duży najemca – Allegro. Poza tym, pozostałe marki nie tylko działają w Polsce , ale także na naszych bałtyckich rynkach. Zatem najemcy, czynsze, struktura rynku i sposób podpisywania kontraktów wyglądają bardzo podobnie - tłumaczy Kestutis Sasnauskas, CEO Eastnine AB.

Zakup kompleksu Nowy Rynek w Poznaniu był znaczący nie tylko dla Eastnine, ale to także największa w historii transakcja na polskim rynku. Spektakularny debiut.

Poznański rynek bardziej płynny niż w krajach bałtyckich

- W porównaniu do tego, co obserwowaliśmy w krajach bałtyckich, poznański rynek jest znacznie bardziej płynny. Pod względem nieruchomości, Polska nadal jest krajem rozwijającym. Nie jest to tak płynny rynek, jak na przykład w krajach nordyckich. Jednak widzimy w Polsce sporo interesujących ofert inwestycyjnych – przyznaje Kestutis Sasnauskas.

Zakup Nowego Rynku był możliwy dzięki zielonemu finansowaniu. - Ciężko pracujemy nad zagadnieniami związanymi z ESG. Nasza firma znalazła się w czołówce globalnego rankingu GRESB. Wskaźniki ESG wyznaczają nam styl prowadzenia biznesu, są częścią naszego DNA. Te zagadnienia są nie tylko dla nas bardzo ważne, ale również dla naszych najemców. Każdy dzisiaj stara się redukować swój ślad węglowy. Te czynniki będą się stawały coraz bardziej ważne, zwłaszcza w międzynarodowych transakcjach, które stanowią trzon naszego biznesu – tłumaczy Kestutis Sasnauskas.

