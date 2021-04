Echo finalizuje zakup Archicomu i staje się największym deweloperem mieszkaniowym

Po uzyskaniu zgody Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Echo Investment sfinalizowało umowę zakupu pakietu 66 proc. akcji wrocławskiej spółki deweloperskiej Archicom. Grupa Echo-Archicom jest największym deweloperem budującym mieszkania na sprzedaż i na wynajem w Polsce. Tylko w 2021 r. rozpocznie budowę 7 tys. lokali w głównych polskich miastach. Łącznie bank ziemi grupy daje możliwość wybudowania ponad 15 tys. mieszkań na sprzedaż w najbliższych latach.

– Utrzymując wiodącą pozycję w sektorze nieruchomości komercyjnych, staliśmy się liderem na rynku mieszkaniowym. Silna marka Archicomu zapewnia naszej grupie strategiczną pozycję na niezwykle atrakcyjnym rynku, jakim jest Wrocław. Widzimy w tym mieście duży potencjał, przede wszystkim z uwagi na fakt, że wrocławski rynek mieszkaniowy jest teraz bardzo silny i ma stabilne podstawy do dalszego rozwoju – mówi Nicklas Lindberg, prezes Echo Investment.

Archicom od 1986 r. działa głównie na dolnośląskim rynku, a od 2016 r. jest notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych. Firma wyrosła z rodzinnego biura projektowego i ma na swoim koncie 160 zrealizowanych inwestycji, w tym m.in. rewitalizowany kompleks Browarów Wrocławskich, wielokrotnie nagradzane osiedle Olimpia Port, a także pierwsze we Wrocławiu ekskluzywne Lofty Platinum. Archicom jest silną, rozpoznawalną marką z blisko 15% udziałem we wrocławskim rynku mieszkaniowym. Obie spółki będą tu działać w ramach wspólnej strategii i w jednej grupie kapitałowej. Połączenie sił obu spółek umacnia grupę w pozycji najsilniejszego dewelopera o największym potencjale we Wrocławiu.

Po transakcji prezesem Archicomu został Waldemar Olbryk, który do tej pory był odpowiedzialny za rozwój biznesu mieszkaniowego w Echo Investment. Członkami zarządu zostali Agata Skowrońska-Domańska i Rafał Zboch. Nicklas Lindberg, Maciej Drozd, Małgorzata Turek oraz Rafał Mazurczak objęli stanowiska członków Rady Nadzorczej.