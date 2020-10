Echo i CitySpace elastycznie zawalczą o najemcę

Czy pandemia sprzyja CitySpace?

Jarosław Bator, dyrektor zarządzający CitySpace: Być może w krótkiej perspektywie czasu nie za bardzo, ale już w średniej i długiej - jak najbardziej, ponieważ pandemia przyspiesza wprowadzanie do strategii dużych firm powierzchni elastycznych na stałe. Ten proces obserwowaliśmy już wcześniej, ale w mniejszym wymiarze. Banki są na to najlepszym przykładem. Nie chciały pracować w konceptach typu flex, tłumacząc się m.in. względami bezpieczeństwa. Tymczasem lockdown zmusił bankowców do pracy w domu, więc się okazało, że jednak można zmienić podejście do pracy biurowej. Dlatego teraz, również inne branże wcześniej sceptyczne, zastanawiają się nad powierzchniami elastycznymi.

Zapewne dla takich właśnie klientów CitySpace uruchomił w warszawskim centrum Beethovena sektor dla firm z osobną kuchnią?

Tak. Nowością jest sektor z własną kuchnią i osobnym wejściem, stworzony z myślą o jednej firmie, która zechce się oddzielić o pozostałych najemców.

Wychodzi na to, że pandemia może wykreować nowego klienta flexów?

Rzeczywiście nasza branża miała ostatnio pracowite miesiące. Bardzo wielu klientów rozpytuje o nasze powierzchnie. Po prostu firmy sondują rynek. Wiele z nich jest związanych długoletnimi umowami najmu w biurowcach. Niełatwo je rozwiązać. Ich właściciele wiedzą, że utrata obecnych najemców wiąże się z problemem rekomercjalizacji, która w obecnej sytuacji może być trudna. Dlatego, gdy te kontrakty wygasną – niektóre może nawet wkrótce – pojawi się nowy klient na rynku flexów.

Jakich klientów pandemia wam wypłoszyła?

Małe firmy zatrudniające do sześciu osób zdecydowały się na home office, więc rozstały się z nami, ale na szczęście przychodzą nowi najemcy. Pandemia pokazuje, że elastyczność i traktowanie powierzchni biurowej jako usługi ma sens, a utrzymywanie dużego biura może się okazać zbędnym kosztem. Pojawił się też na rynku nowy trend. Większość najemców szukających klasycznych biur pyta, czy w budynku znajduje się również elastyczny operator. Od tego uzależniają swój wybór: gdy brakuje takiej oferty - rezygnują.

Czyli związek CitySpace z Echo Investment się umocni?

Oczywiście. Planujemy nawet wspólną ofertę. Firmy nie chcą dzisiaj podpisywać długoletnich umów. Tymczasem właściciele biurowców liczą przynajmniej na minimum pięcioletnie kontrakty. W takich przypadkach CitySpace może wynajmować powierzchnie od Echo na dłuższy okres czasu, podnajmując powierzchnię konkretnemu najemcy na krótszy termin. Taka konstrukcja zadowala wszystkie strony.

1

2

Retransmisja sesji: . Inwestycje po COVID-19 – czy Polska znów będzie zieloną wyspą?