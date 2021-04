Echo Investment chce wprowadzić nową jakość do biurowego zagłębia. Deweloper wybuduje szkołę

Szkoła, która powstanie na działce przy ul. Konstruktorskiej, w propozycji przedstawionej przez biuro projektowe WWAA oraz dewelopera została rozplanowana jako rozłożysty, niski budynek o dwóch kondygnacjach. Będzie miała 12 sal lekcyjnych i pięć sal do prowadzenia lekcji tematycznych czy do integracji sensorycznej, z których poza potrzebami szkoły korzystać będzie mogła także lokalna społeczność.

– Budynki szkół są w naszym mieście schowane, odgrodzone i nie uczestniczą w codziennym życiu miasta. Dlatego jednym z najważniejszych założeń projektowanej szkoły przy ul. Konstruktorskiej było nadanie jej, oprócz funkcji edukacyjnej, wymiaru ważnego punktu dla lokalnej społeczności. Zaprojektowaliśmy otwarty plac wejściowy, który może spełniać funkcję centrum sąsiedzkiego. Bezpośrednio z placu można się dostać do ogólnodostępnej biblioteki lub, poprzez główne wejście, do bloku pomieszczeń sportowych. Hol wejściowy wraz z otwartą stołówką, poza godzinami pracy szkoły, mogą być miejscem debat czy spotkań lokalnej społeczności. Chcemy tę szkołę wyeksponować i podkreślić jej znaczenie dla dzielnicy – mówi Natalia Paszkowska z pracowni WWAA, współtwórczyni projektu.

Zapraszający do budynku plac wejściowy będzie zachęcał do przyprowadzania dzieci i przyjeżdżania do szkoły rowerem. Mała architektura - niestandardowa, rzeźbiarska forma – będzie prowokowała dzieci do eksperymentowania i interakcji. Projekt przewiduje także dwa dodatkowe placyki: zielony ogródek uprawny, w którym można będzie prowadzić praktyczne zajęcia z przyrody, oraz przestrzeń „przedłużającą” hol. Ciekawostką będzie zewnętrzny parapet okalający budynek, na którym można uprawiać kwiaty w donicach. Na działce powstanie również dziki zakątek zieleni – miejsce z minimalną ingerencją człowieka, z którego korzystać będą mogły małe miejskie zwierzęta, jak owady, krety, czy jeże. Warszawskie standardy architektoniczne przewidują stworzenie w mieście sieci takich przyrodniczych enklaw, które dadzą zwierzętom odpowiednie miejsce do życia.