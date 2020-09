Echo Investment cieszy się stabilną sytuacją finansową. Taki był II kwartał dla spółki

Echo Investment cieszy się stabilną sytuacją finansową. Grupa utrzymuje wysoki stan gotówki – na koniec pierwszego półrocza było to ponad 340 mln zł. Wartość aktywów wynosi ponad 5 mld zł, czyli 17 proc. więcej niż rok wcześniej. O 80 proc. wzrosła wartość nieruchomości inwestycyjnych, natomiast o 12 proc. – wartość projektów komercyjnych i mieszkaniowych w budowie i w przygotowaniu. Dzięki dużemu zaufaniu instytucji finansowych, Echo Investment wyemitowało nowe obligacje oraz pozyskało finansowanie dla budowanych biurowców.

– Jesteśmy obecni w sektorach nieruchomości biurowych, mieszkaniowych i handlowych. Inwestujemy w nowe, perspektywiczne biznesy, takie jak mieszkania na wynajem czy biura serwisowane. Nasza strategia jest elastyczna, uwzględniają zmieniające się trendy i cykle koniunkturalne na rynku nieruchomości, dzięki czemu firma – jako całość – jest w dobrej sytuacji finansowej i operacyjnej – mówi Nicklas Lindberg, prezes Echo Investment.



Od początku roku Echo Investment zakończyło budowę pięciu projektów w Warszawie, Łodzi, Poznaniu oraz Wrocławiu i przekazało klientom 412 mieszkań. Deweloper w pierwszej połowie 2020 roku sprzedał 653 lokale, poprawiając wynik osiągnięty w analogicznym okresie ubiegłego roku. By zabezpieczyć przyszły rozwój biznesu, Echo Investment aktywnie poszukuje nowych działek. W pierwszym półroczu 2020 r. firma nabyła dwie nieruchomości z potencjałem 36 tys. mkw. powierzchni mieszkalnej w Krakowie i Warszawie, a także zabezpieczyła tereny, na których może powstać 305 tys. mkw. powierzchni użytkowej.



W ciągu ostatnich sześciu miesięcy, Resi4Rent, największa prywatna, instytucjonalna platforma wynajmu mieszkań w Polsce, otrzymała pozwolenie na użytkowanie dla swojego drugiego wrocławskiego projektu. W sierpniu 2020 roku firma otworzyła swój pierwszy budynek w stolicy – Resi4Rent Warszawa Browary, a jego pierwsi mieszkańcy już odebrali klucze. Projekt obejmuje 450 mieszkań w centrum stolicy.



Od początku roku Echo Investment oddało do użytku cztery biurowce – Face 2 Face I w Katowicach, West 4 Business Hub I we Wrocławiu, a także Biura przy Willi i Biura przy Warzelni w Warszawie. Obecnie w budowie są budynki biurowe o łącznej powierzchni najmu ok. 140 tys. mkw., w tym Fuzja CD w Łodzi, Moje Miejsce II w Warszawie, Face2Face II w Katowicach oraz MidPoint71 we Wrocławiu. Po ukończeniu, biurowiec Fuzja stanie się siedzibą Fujitsu. Dwa kolejne budynki – Moje Miejsce II i Face2Face II – zostaną oddane do użytku w czwartym kwartale 2020 r. i są w wysokim stopniu wynajęte.



– Pomimo wyzwań rynkowych, obserwujemy duże zainteresowanie nowych najemców biurowych, którzy zamierzają rozwijać się w Polsce i potrzebują bezpiecznej oraz wysokiej jakości powierzchni w najlepszych lokalizacjach. Echo Investment jest dla nich najlepszym partnerem – mówi Maciej Drozd, wiceprezes ds. finansowych. I dodaje: – Zgodnie z naszą Strategią Rentownego Wzrostu, wszystkie ukończone budynki, jak również te w budowie, są przeznaczone do sprzedaży. Prowadzimy z głównymi inwestorami na rynku zaawansowane negocjacje dotyczące sprzedaży gotowych budynków. Dużym zainteresowaniem cieszą się także nasze projekty w budowie.



– W celu zabezpieczenia rozwoju firmy, w drugiej połowie roku koncentrujemy się na procesach uzyskiwania pozwoleń na budowę. Ponadto stale monitorujemy rynek pod kątem potencjalnych celów akwizycyjnych, wpisujących się w naszą strategię wzrostu. Kładziemy też duży nacisk na procesy administracyjne związane z pozwoleniami na użytkowanie naszych projektów mieszkaniowych, tak by do końca roku przekazać klientom około 1.600 mieszkań – podkreśla Nicklas Lindberg.



W sierpniu odbyło się oficjalne otwarcie pierwszego sklepu Primark w Polsce – w Galerii Młociny w Warszawie. Był to jeden z najbardziej oczekiwanych debiutów na polskim rynku handlowym, który od samego początku przyciąga rzesze kupujących. Po ponownym otwarciu centrów handlowych, klienci wrócili także do Libero w Katowicach, co potwierdzają rosnące liczby.