Echo Investment przejmuje pakiet kontrolny Archicomu

Echo Investment podpisało umowę przedwstępną zakupu pakietu 66 proc. akcji wrocławskiej spółki deweloperskiej Archicom. Firma posiada potencjał wybudowania 5,7 tys. mieszkań, z czego 3,8 tys. w ramach banku ziemi we Wrocławiu oraz Krakowie. Biuro projektowe, z którego wyrósł Archicom, oraz pozostałe aktywa w innych miastach nie są przedmiotem transakcji.

– Nasza grupa staje się największym deweloperem budującym mieszkania na sprzedaż i na wynajem w Polsce. Tylko w 2021 r. rozpoczynamy budowę 7 tys. mieszkań, a łącznie nasz bank ziemi daje możliwość wybudowania ponad 15 tys. mieszkań na sprzedaż w najbliższych latach. W połączeniu firm widzimy wiele synergii, możliwości rozwoju oraz wymiany know-how. Silna marka Archicomu zapewnia naszej grupie wiodącą pozycję na niezwykle atrakcyjnym rynku, jakim jest Wrocław. Fundamentalnie wierzymy w potencjał polskiego rynku mieszkań, który jest odporniejszy na wahania cykliczne oraz mniej kapitałochłonny. Warto podkreślić, że zamierzamy zachować dywersyfikację działalności. Pozostaniemy aktywni w sektorze komercyjnym, utrzymując pozycję w pierwszej trójce deweloperów biurowych – mówi Nicklas Lindberg, prezes Echo Investment.

– Transakcja to wynik długotrwałych analiz przeglądu opcji strategicznych, które wskazują, że połączenie sił z ogólnopolskim deweloperem Echo Investment jest dla spółki Archicom optymalnym scenariuszem. Dołączamy do wiodącej na rynku firmy ze zróżnicowaną geograficznie i produktowo ofertą. Mariaż dwóch spółek jest gwarancją stabilności pozycji Archicomu. Od lat obserwujemy nowatorskie podejście Echo Investment do współtworzenia miast, obsługi klienta i innowacji. Łącząc siły będziemy mogli zaoferować naszym klientom jeszcze więcej – mówi Tomasz Ślęzak, członek zarządu Archicom.

Archicom od 1986 r. działa głównie na dolnośląskim rynku, a od 2016 r. jest notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych. Firma wyrosła z rodzinnego biura projektowego i ma na swoim koncie 160 zrealizowanych inwestycji, w tym m.in. rewitalizowany kompleks Browarów Wrocławskich, wielokrotnie nagradzane osiedle Olimpia Port, a także pierwsze we Wrocławiu ekskluzywne Lofty Platinum. Archicom jest silną, rozpoznawalną marką z blisko 15% udziałem we wrocławskim rynku mieszkaniowym. Obie spółki będą tu działać w ramach wspólnej strategii i w jednej grupie kapitałowej. Połączenie sił obu spółek umacnia grupę w pozycji najsilniejszego dewelopera o największym potencjale we Wrocławiu.

