Echo Investment sprzedaje budynek Biura przy Willi za 86,7 mln euro

Browary Warszawskie przywróciły mieszkańcom stolicy Polski istotną część miasta. Oprócz funkcji mieszkalnych i gastronomiczno-usługowych, kompleks Browary Warszawskie obejmuje trzy budynki biurowe, z których pierwszy – Biura przy Bramie, został oddany do użytku i sprzedany przez Echo Investment w 2018 roku. Budynek Biur przy Willi otrzymał pozwolenie na użytkowanie w kwietniu 2020 roku i już powitał swoich najemców.

– Browary Warszawskie to przykład projektu przyszłościowego, kształtującego dobre miasto. Tętniąca życiem, dobrze zaprojektowana okolica położona w biznesowym centrum Warszawy przyciąga ludzi do zamieszkania tutaj, najemców - do otworzenia swoich siedzib, a inwestorów - do zainwestowania w zakup świetnych biurowców. Atrakcyjność tego kwartału zapewniają również fantastyczne bary, restauracje i inne punkty usługowe, które powstają w okolicy, w tym producent piwa kraftowego i restauracja Roberta Lewandowskiego. Browary Warszawskie to pierwszy projekt „destination" zrealizowany przez Echo Investment. Duży sukces idei "destination" skłonił nas do podjęcia strategicznej decyzji o skoncentrowaniu się w przyszłości na takich projektach – mówi Małgorzata Turek, członek zarządu Echo Investment odpowiedzialna za dział inwestycji. – Biura przy Willi, dzięki najwyższej jakości wykończenia, renomowanym najemcom i zapewnionemu stabilnemu strumieniowy przychodów, są doskonałym produktem inwestycyjnym. Zainteresowanie najemców i inwestorów świadczy o długoterminowej wartości i odporności tego biurowca na zawirowania gospodarcze. Cieszymy się, że KGAL Group zostanie nowym współgospodarzem naszego miastotwórczego projektu „destination” – dodaje.

Najciekawsze biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe oraz biura serwisowane na sprzedaż lub do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Budynek Biur przy Willi ma 13. pięter Znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie odrestaurowanej Willi Schielego, historycznego domu dawnego właściciela browaru i jest usytuowany obok wejścia do serca Browarów Warszawskich. 55-metrowy obiekt o powierzchni całkowitej ponad 16,6 tys. mkw. wyróżnia się całkowicie przeszkloną fasadą, w której jak w lustrze odbijają się okoliczne budynki. Budynek jest w całości wynajęty. Siedziby w Biurach przy Willi ulokowały już renomowane firmy, takie jak WeWork czy Accenture, a parter budynku zajmuje kameralna kawiarnia Etno Cafe. Wkrótce do budynku wprowadzą się także renomowana instytucja finansowa i Echo Investment, a w przyziemiu zacznie działać znana w Warszawie restauracja śródziemnomorska.