Echo Investment sprzedało Face2Face Business Campus w Katowicach. Transakcja opiewająca na ponad 100 mln euro potwierdza potencjał nieruchomości komercyjnych na rynkach regionalnych w Polsce.

Spółka joint venture czeskiego funduszu nieruchomościowego Investika i Bud Holdings, luksemburskiego inwestora private equity, stała się nowym właścicielem Face2Face Business Campus w Katowicach.

Echo Investment podpisało umowę sprzedaży nowoczesnego kompleksu składającego się z dwóch budynków biurowych i unikatowego zielonego patio spełniającego najwyższe standardy zrównoważonego rozwoju.

Transakcja opiewająca na ponad 100 mln euro potwierdza potencjał nieruchomości komercyjnych na rynkach regionalnych w Polsce.

Katowicki Face2Face Business Campus składa się z dwóch budynków zajmujących 47 tys. mkw. nowoczesnej powierzchni biurowej. Kompleks jest w niemal 100 proc. wynajęty przez tak renomowanych najemców, jak: Campgemini, Honeywell, DAZN, Orange, Medicover Polska czy CitySpace. Oprócz wysokiej jakości architektury i doskonałej przestrzeni do pracy, Face2Face Business Campus oferuje unikalną przestrzeń rekreacyjną w sercu miasta.

Potencjał drzemie w miastach regionalnych

Kompleks usytuowany jest przy ul. Chorzowskiej, głównej arterii komunikacyjnej aglomeracji katowickiej, w samym sercu biurowego zagłębia. Budynki zlokalizowane są w bezpośrednim sąsiedztwie licznych usług i życia kulturalnego miasta, w tym sklepów, kawiarni, restauracji, hoteli, centrów medycznych. Najważniejsze punkty Katowic znajdują się od kompleksu w odległości krótkiego spaceru.

– Face2Face Business Campus to projekt „destination” zaprojektowany w sposób zrównoważony, który czerpie z doświadczeń wielu lat naszej działalności w procesie współtworzenia miast. To doskonały produkt inwestycyjny z gwarancją stabilnych dochodów dla inwestora długoterminowego. Kompleks stał się nową wizytówką Katowic ze względu na swoją lokalizację, unikalną architekturę i dobrze zaprojektowaną, komfortową przestrzeń do pracy. Obecnie pozyskaliśmy kolejnego znakomitego partnera, który przyczyni się do dalszego rozwoju społeczności Face2Face – mówi Małgorzata Turek, członek zarządu Echo Investment.

Kompleks wyróżnia się wyjątkowym patio. Zielone części wspólne z boiskiem do koszykówki, strefą relaksu z leżakami i ławkami oraz łąkami kwiatowymi sprawiają, że Face2Face jest przyjaznym miejscem pracy, które sprzyja kreatywności.

– Chcielibyśmy podziękować spółkom Investika i Bud Holdings za zaufanie okazane Echo Investment i wybór doskonałych jakościowo budynków Face2Face Business Campus o wysokich standardach środowiskowych. To nasz czwarty sprzedany w tym roku projekt biurowy i wyraźny dowód na potencjał drzemiący w miastach regionalnych w Polsce – mówi Rafał Mazurczak, członek zarządu Echo Investment.

Największa inwestycja spółki Investika w Polsce



Echo Investment we współpracy z architektami z pracowni Grupa 5 Architekci zwróciło szczególną uwagę na ergonomię pracy, ekologiczne rozwiązania technologiczne, racjonalne gospodarowanie wodą i energią oraz monitoring gospodarki odpadami.

Aby zachęcić najemców do korzystania z ekologicznych środków transportu, kompleks wyposażony jest w stacje ładowania samochodów elektrycznych oraz miejsca postojowe dla rowerów. Pracownicy dojeżdżający do pracy rowerem mogą korzystać z szafek i pryszniców. Części wspólne – duże zielone patio, strefy relaksu obfitują w różne formy zieleni, dzięki czemu osiedlają się tam ptaki i owady. Budynki uzyskały certyfikat BREEAM Final na poziomie Excellent.

– Face2Face Business Campus to jak dotąd największa inwestycja spółki Investika w Polsce. Doceniamy jej wyjątkową jakość i zrównoważone rozwiązania zastosowane w projekcie, wsparte dynamicznym rozwojem polskiej gospodarki w drugiej co do wielkości pod względem populacji aglomeracji w kraju – mówi Václav Kovář, manager portfela w funduszu nieruchomości Investika.

Baker McKenzie, Colliers i Linklaters doradzały sprzedającemu, natomiast Cushman & Wakefield, Crido i Dentons działały przy transakcji jako doradcy kupującego.

Najciekawsze biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe oraz biura serwisowane na sprzedaż lub do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl