Echo Investment wprowadzi się do Browarów Warszawskich

Za projekt odpowiadał dział architektów Echo Investment oraz pracownia architektoniczna MIXD.

Generalne wykonawstwo i koordynację prac wykończeniowych powierzono firmie Tétris.

Echo Investment w swoim portfolio posiada szeroki wachlarz inwestycji – od mieszkaniowych, przez handlowo-usługowe, po biurowe czy hotelowe.

Przygotowywane przez dewelopera projekty skupione są na ludziach. Są to miejsca, które mają przyciągać, zachęcać do spędzania w nich czasu i inspirować do działania. Te wartości firma przełożyła na projekt swojego nowego biura w Warszawie. Na 1,2 tys. mkw. powierzchni do dyspozycji pracowników przygotowano funkcjonalne sale konferencyjne, przestrzeń open space oraz komfortową, sprzyjającą integracji kuchnię. Na uwagę zasługuje przestronna recepcja. Zgodnie z najnowszymi trendami jest nie tylko miejscem do witania gości, ale połączona została z reprezentacyjnym salonem, w którym można poprowadzić spotkania – a wszystko to w bardzo atrakcyjnym i intrygującym designie.

– Zależało nam by nowe biuro było przyjaznym miejscem zarówno dla pracowników, jak i gości. Chcieliśmy by wyrażało nasze zamiłowanie do wzornictwa, architektury i wysokiej jakości wykonania. Wspólnie z MIXD udało nam się ten efekt osiągnąć. Domowy, wręcz salonowy klimat połączyliśmy z licznymi detalami nawiązującymi do konstrukcji budowlanych czy codziennej pracy architektów. Do sukcesu w realizacji tego świetnego projektu potrzebowaliśmy kogoś, kto był w stanie przenieść go w pełni do świata realnego – dlatego do współpracy zaprosiliśmy firmę Tétris – Piotr Kozłowski, dyrektor działu architektów w Echo Investment.

Najciekawsze biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe oraz biura serwisowane na sprzedaż lub do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Tétris obdarowany zaufaniem Echo Investment

Projekt wnętrza jest niezwykle oryginalny, pełen elementów kojarzących się z architekturą, ale i kultowymi scenami z filmu „Incepcja”. W efekcie na suficie salonu możemy podziwiać drewnianą makietę odwróconego miasta, a każda z sal konferencyjnych przywodzi na myśl inny etap snu. Tak zaskakujące pomysły wymagały precyzji i doskonałej koordynacji prac. Firma Echo Investment zdecydowała się powierzyć prace budowlano-wykończeniowe firmie Tétris.

1

2