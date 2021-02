Echo łączy siły z InPostem w projektach mieszkaniowych i mixed-use

– Paczkomat® stał się niezbędną częścią infrastruktury miejskiej, gdyż ułatwia codziennie życie mieszkańcom. Nie jest więc zaskoczeniem, że zauważyli to także deweloperzy i postanowili projektować nowe osiedla z uwzględnieniem miejsca na Paczkomaty®. Jesteśmy zawsze blisko ludzi, dlatego nasze plany rozwoju obejmują również nowo powstające założenia urbanistyczne – zarówno te mieszkaniowe, jak i usługowe. Współpraca z deweloperami i Paczkomaty® na osiedlach mieszkaniowych to jeden z elementów rozbudowy naszej sieci. Kluczowym czynnikiem przy wyborze miejsca jest jego dogodne położenie i dostępność dla użytkowników. Uruchomienie Paczkomatu® w inwestycji Moje Miejsce w Warszawie to dopiero początek naszej współpracy – komentuje Rafał Brzoska, prezes InPost.

Współpracę Echo Investment i InPostu zainaugurował Paczkomat® na Moim Miejscu. Jest to nowo zaprojektowany fragment Warszawy, gdzie znajdują się mieszkania, punkty usługowe i biura. Latem 2020 r. deweloper otrzymał pozwolenie na użytkowanie dla 5 kameralnych budynków mieszkaniowych z 243 lokalami. Natomiast na początku 2021 r. Echo Investment zakończy budowę ostatniej części Mojego Miejsca – biurowca oraz otaczającej go przestrzeni publicznej, w którą wpisany jest szereg udogodnień dla przyszłych lokatorów i najemców. Wszystko to w ramach koncepcji 15-minutowego miasta – przyjaznego miejsca do życia, gdzie to co niezbędne, dostępne jest na wyciągnięcie ręki.

– Wprowadzamy kolejne udogodnienie dla mieszkańców oraz użytkowników naszych osiedli i projektów wielofunkcyjnych. Do tej pory instalowaliśmy skrzynki Pakomatic, z których przesyłki pocztowe i kurierskie odbierać mogli mieszkańcy. Postanowiliśmy pójść krok dalej i nawiązać współpracę z InPostem. Z Paczkomatu® przy warszawskim projekcie Moje Miejsce mogą korzystać zarówno mieszkańcy, pracownicy biurowca, jak i pozostali użytkownicy. Prowadzimy już rozmowy na temat instalacji kolejnych Paczkomatów®. Urządzenia staną m.in. na naszych osiedlach w Krakowie i Poznaniu, a pozostałe lokalizacje czekają na zatwierdzenie. Wierzymy, że dodanie tej usługi do naszych inwestycji zwiększy komfort życia ich mieszkańców – tłumaczy Kazimierz Monkiewicz, manager ds. CSR i CSV w Echo Investment.