Echo ma finansowanie na budowę biurowców

Nowoczesna przestrzeń biurowo-usługowa, funkcjonalna powierzchnia pozwalająca na elastyczną aranżację biur, a także lokalizacja w centrum miasta na zabytkowych pofabrycznych terenach – to wszystko zaoferują w Fuzji powstające tu biurowce. Głównym najemcą dwóch już realizowanych budynków jest Fujitsu Poland Global Delivery Center – jeden z największych na świecie dostawców infrastruktur i wsparcia informatycznego. Zgodnie z podpisaną właśnie umową, Bank Pekao udzieli Echo Investment blisko 34 mln EUR kredytu budowlanego i inwestycyjnego, oraz 10 mln zł kredytu VAT. Całkowity okres finansowania kończy się 31 stycznia 2026 r.

– Szybki wynajem pierwszych dwóch biurowców i pozyskanie tak cenionego najemcy jak Fujitsu potwierdzają potencjał biznesowy Łodzi, ale także atrakcyjność Fuzji jako miejsca do pracy, życia czy spędzania wolnego czasu. Pracujemy nad tym, by ten teren znów stał się pełnoprawną częścią Łodzi. Cieszymy się, że również Bank Pekao wierzy w jego sukces i poprzez swój udział finansowy wspiera nas w tworzeniu nowego fragmentu miasta oraz budowaniu doskonałej przestrzeni do współpracy i podejmowania codziennych zawodowych wyzwań – mówi Grzegorz Iwański, dyrektor ds. finansowania w Echo Investment.

Bank Pekao jest wieloletnim partnerem Echo Investment, finansującym projekty deweloperskie spółki, w tym budowę Biur przy Willi i Biur przy Warzelni w kompleksie Browary Warszawskie.

Biurowce Fuzji wkomponują się w całość powstającej przestrzeni miejskiej Fuzji. Częścią jednego z nich będzie wpisana do rejestru zabytków ściana, pozostałość po budynku bielnika, magla wodnego oraz suszarni. Budynki zostały zaprojektowane zgodnie z wytycznymi certyfikatu BREEAM, będą też budowane i użytkowane z poszanowaniem środowiska, co znajdzie swoje odzwierciedlenie m. in. w niskim zużyciu energii i niskiej emisji do atmosfery, a także zastosowaniu przyjaznych dla otoczenia materiałów budowlanych i wykończeniowych.

Fuzja przywróci życie pofabrycznym terenom dawnej fabryki Karola Scheiblera w Łodzi. Na blisko 8 hektarach przy ul. Tymienieckiego zrewitalizowane historyczne budynki odzyskają swój blask, a dzięki nowym funkcjom znów wypełnią się ludźmi. Powstaną tu także kolejne obiekty, które uzupełnią istniejącą tkankę miejską o nowe miejsca do życia, pracy i spotkań. Cały projekt będzie składał się z czterech apartamentowców, a także z biur o łącznej powierzchni około 40 tys. mkw. W historycznych budynkach znajdzie się przestrzeń na usługi, sklepy i restauracje. Powstaną nowe place miejskie, przestrzenie wspólne i tereny zielone, które zajmą prawie 4 ha. W czerwcu przyszłego roku oddany zostanie pierwszy fragment placu przy Elektrowni, który stworzy nową, wyjątkową przestrzeń spotkań i aktywności społecznych.