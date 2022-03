Echo ma za sobą udany rok

Echo Investment wypracowało w 2021 roku 189 mln zł zysku netto

Spółki Echo Investment i Archicom sprzedały w ubiegłym roku blisko 3 tys. mieszkań

Bank ziemi należący do całej Grupy pozwala na wybudowanie w nadchodzących latach ponad 14 tys. mieszkań

Deweloper sprzedał cztery biurowce o wartości blisko 350 mln EUR

Realizując strategiczny cel osiągnięcia pozycji ogólnopolskiego lidera w sektorze mieszkaniowym, Echo Investment przejęło pakiet 66 proc. akcji wrocławskiej firmy deweloperskiej Archicom w kwietniu 2021 r. Po transakcji grupa Echo-Archicom-Resi4Rent jest jednym z największych deweloperów mieszkaniowych w Polsce, biorąc pod uwagę łączny wynik sprzedaży 4,5 tys. mieszkań na sprzedaż oraz na wynajem.

Sprzedawcy Echo Investment i Archicomu sprzedali w ubiegłym roku blisko 3 tys. mieszkań. Ponadto Echo Investment zakontraktowało i rozpoczęło budowę blisko 1,5 tys. lokali dla Resi4Rent, największej w Polsce firmy z mieszkaniami na wynajem.

– Realizujemy nasze bieżące projekty zgodnie z założonym harmonogramem. Nieustająco obserwujemy zmiany cen najmu i sprzedaży, a także monitorujemy zmiany kosztów na rynku budowlanym, tak by rozpoczęcie kolejnej budowy wypadało w najkorzystniejszym momencie. Składamy mniejsze zamówienia i wybieramy pakietowanie prac budowlanych, co umożliwia utrzymanie kosztów na rozsądnym poziomie. Obecnie bank ziemi należący do całej Grupy pozwala na wybudowanie w nadchodzących latach ponad 14 tys. mieszkań na sprzedaż i wynajem. Jest to wyjątkowo dobra sytuacja na dzisiejszym gorącym rynku gruntów – komentuje Nicklas Lindberg, prezes Echo Investment.

W 2021 r. Echo Investment sprzedało dwa biurowce będące częścią kompleksu Browary Warszawskie, razem z zabytkową Warzelnią i Willą, a także biurowiec Moje Miejsce I, stanowiący część wielofunkcyjnej inwestycji "destinations" na warszawskim Dolnym Mokotowie. Spółka podpisała też przedwstępną umowę sprzedaży budynków biurowych w łódzkim kompleksie Fuzja. Te cztery transakcje o wartości blisko 350 mln EUR są dowodem na to, że wielofunkcyjne projekty są bardziej niż kiedykolwiek poszukiwane przez inwestorów. Grupa Echo Investment prowadzi zaawansowane rozmowy o sprzedaży także kolejnych biurowców. Wśród nich są m.in. drugi budynek miastotwórczego projektu Moje Miejsce w Warszawie, katowicki kompleks Face2Face Business Campus oraz wrocławski MidPoint71, który otrzymał pozwolenie na użytkowanie na początku tego roku.

Od zniesienia restrykcji wiosną zeszłego roku w segmencie nieruchomości handlowych firma skupiła się na silnym marketingu oraz wzmocnieniu centrów Libero oraz Galeria Młociny po ich powrocie do normalnej działalności. Obiekty są niemal w pełni wynajęte i przyciągają nowe marki handlowe. Obydwa odnotowują wzrost odwiedzalności w porównaniu do 2019 r., a co ważniejsze wzrost obrotów najemców – o 19 proc. w Galerii Młociny i 33 proc. w Libero.

– Jak zawsze jesteśmy skupieni na utrzymywaniu naszej firmy w zdrowej kondycji. Obserwując zmieniające się warunki gospodarcze, w ostatnim roku obniżyliśmy wskaźnik długu netto do wartości aktywów z 47 proc. do 39 proc. W 2022 r. spodziewamy się dalszego zmniejszania tego wskaźnika – mówi Maciej Drozd, wiceprezes ds. finansowych Echo Investment.

Grupa utrzymuje wysoki stan gotówki: na koniec roku było to 589 mln zł. Wartość naszych aktywów to blisko 6,4 mld zł i jest o 14 proc. wyższa niż na koniec 2020 r., i 34 proc. niż w 2019 r. Wynika to przede wszystkim z przejęcia grupy Archicom. Wartość aktywów mieszkaniowych Grupy wzrosła prawie dwa razy w porównaniu z początkiem 2021 r.