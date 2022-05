Echo negocjuje sprzedaż kolejnych biurowców i szykuje nowe projekty

Zysk netto Echo Investment w pierwszym kwartale 2022 r. wyniósł 51 mln zł i był ponad dwa razy wyższy niż w analogicznym okresie roku 2021.

Grupa Echo-Archicom sprzedała w pierwszym kwartale br. 704 mieszkania i rozpoczęła budowę 981 lokali.

Resi4Rent ma obecnie ponad 2,3 tys. gotowych i w pełni wynajętych lokali, natomiast w budowie – ponad 1,8 tys.

W segmencie nieruchomości komercyjnych spółka prowadzi zaawansowane negocjacje o sprzedaży kolejnych budynków i przygotowuje nowe projekty.

W pierwszym kwartale 2022 r. Grupa Echo-Archicom sprzedała 704 mieszkania. Najwięcej transakcji dotyczyło projektów Archicomu – Olimpia Port i Słoneczne Stabłowice we Wrocławiu oraz Echo Investment – Bonarka Living II w Krakowie oraz Rytm w Warszawie. Do marca tego roku Grupa rozpoczęła budowę 981 mieszkań, a do końca roku planuje start kolejnych 2,4 tys.

Resi4Rent, firma wynajmująca mieszkania w abonamencie, ma obecnie ponad 2,3 tys. gotowych i w pełni wynajętych lokali, natomiast w budowie – ponad 1,8 tys. Do końca 2022 r. w ofercie Resi4Rent będzie 3 tys. gotowych mieszkań. Jeszcze w tym roku firma rozpocznie prace nad kolejnymi 3,8 tys. mieszkaniami, dążąc do realizacji celu, jakim jest zbudowanie do końca 2024 10 tys. mieszkań na wynajem.

Łącznie w segmencie mieszkaniowym pracujemy nad projektami Echo, Archicomu i Resi4Rent, w których znajdzie się ponad 21 tys. mieszkań na sprzedaż i wynajem - komentuje Nicklas Lindberg, prezes Echo Investment.

Prezes przekonuje, że standaryzacja i pakietowanie prac budowlanych umożliwia firmie rozpoczynanie nowych projektów po najlepszych cenach.

Początek roku był dla nas udany także w sektorze biurowym. Uzyskaliśmy pozwolenia na użytkowanie dla budynków React I i Fuzja CD w Łodzi, a także MidPoint 71 we Wrocławiu – dodaje Nicklas Lindberg.

W styczniu Echo Investment sprzedało spółce Solida Capital pierwszy etap kompleksu biurowego West 4 Business Hub we Wrocławiu. Transakcja była warta 40 mln EUR. Obecnie spółka prowadzi zaawansowane negocjacje o sprzedaży kolejnych budynków, a spoglądając w przyszłość – przygotowuje nowe projekty.

Echo przekonuje, że dobrze radzą sobie także centra handlowe. "Galeria Libero w Katowicach oraz Galeria Młociny w Warszawie działają na pełnych obrotach i wzmacniają swoją pozycję na lokalnych rynkach. Wysoka odwiedzalność i co ważniejsze – obroty najemców, które w Libero są aż o 55 proc. wyższe niż w roku 2019 – sprawiają, że obydwa projekty pozostają w pełni wynajęte i przyciągają klientów i nowe marki handlowe" - podała spółka w komunikacie.

– Nasz zysk netto w pierwszym kwartale 2022 r. wyniósł 51 mln zł i był ponad dwa razy wyższy niż w analogicznym okresie 2021 roku. Grupa utrzymuje wysoki stan gotówki: na koniec pierwszego kwartału było to 730 mln zł. Wartość naszych aktywów stale rośnie i wynosiła na koniec pierwszego kwartału ponad 6,7 mld zł – informuje Maciej Drozd, wiceprezes ds. finansowych Echo Investment.

Jednocześnie z raportem finansowym, deweloper opublikował także swój drugi raport zrównoważonego rozwoju.

Od 1996 roku Echo Investment jest notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Od 2019 roku głównymi akcjonariuszami Echo Investment S.A. są węgierski Wing IHC Zrt oraz partnerzy Griffin Capital Partners.