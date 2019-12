Echo nie zwalnia we Wrocławiu. Nowy biurowiec na starcie

Po tegorocznej premierze kompleksu West 4 Business Hub, Echo Investment otrzymało pozwolenie na budowę kolejnej biurowej inwestycji we Wrocławiu, która powstanie przy ul. Powstańców Śląskich 9. Centralna lokalizacja, elegancka architektura, nowoczesne miejsce do pracy oraz dobrze zaaranżowane przestrzenie wspólne to zdecydowane atuty projektu MidPoint71. Nowa biurowa destynacja na mapie Wrocławia to blisko 37 tysięcy mkw. powierzchni biurowej dopasowanej do potrzeb firm działających na terenie miasta lub dopiero co lokujących się w stolicy Dolnego Śląska.

- Wrocław pod względem nowoczesnej powierzchni biurowej to drugie, co do wielkości miasto regionalne w Polsce. Na przestrzeni ostatnich kilku lat obserwujemy jego dynamiczny rozwój. Przybywa powierzchni biurowej w nowoczesnych budynkach w zasadzie na obszarze całego miasta. Echo Investment inwestuje we Wrocławiu już od dobrych 10 lat. Wybudowaliśmy i z sukcesem wynajęliśmy tu pięć budynków biurowych. Jesteśmy w trakcie realizacji pierwszego etapu inwestycji West 4 Business Hub. Kończymy rok 2019 drugą biurową premierą. Rozpoczęliśmy budowę projektu przy Powstańców Śląskich – mówi Katarzyna Kubicka, dyrektor regionalna w dziale biur Echo investment.

Trafiony w punkt

Czternastokondygnacyjny budynek wkrótce stanie się częścią wrocławskiego krajobrazu. Niższą, sześciokondygnacyjną podstawę budynku zdobi oryginalna i efektowna elewacja. Delikatna gradacja rudości na panelach tej części fasady doda budynkowi indywidualnego charakteru. W projekcie przewidziano również liczne tarasy tworzące dodatkową przestrzeń rekreacyjną dla najemców.

W parterach pojawią się punkty usługowe, restauracja oraz wygodne przestrzenie wspólne, które mogą być wykorzystane do nieformalnych spotkań czy odpoczynku między służbowymi obowiązkami. Równie dużą wagę przywiązano do stworzenia atrakcyjnej przestrzeni wokół budynku, z której skorzystają zarówno użytkownicy biurowca, jak i wrocławianie.

- Ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowę to dla nas zielone światło do rozpoczęcia realizacji projektu. Wykonaliśmy wstępną remediację gruntów. W chwili obecnej trwają prace przygotowawcze związane z wykonaniem ściany szczelinowej, która zabezpieczy wykop, a docelowo będzie pełniła funkcję ściany zewnętrznej w części podziemnej budynku. Budujemy w centrum miasta, ale będziemy starali się, żeby prace prowadzone były w sposób jak najmniej uciążliwy zarówno dla okolicznych mieszkańców, jak i środowiska naturalnego. Zakończenie realizacji oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie zaplanowane zostało na IV kwartał 2021 roku – mówi Marek Chmielewski, senior project manager w dziale biur Echo investment.