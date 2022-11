Planowany przez Echo biurowiec przy ul. Piotra Skargi w Katowicach nie powstanie. W miejscu starego dworca autobusowego będzie PRS. – Popyt jest duży, chcemy na to odpowiedzieć – tłumaczy Nicklas Lindberg, prezes Echo. Spotka to też inne projekty.

– Na początku planowaliśmy na tej działce biura. Jednak ze względu na to, że rynek mieszkań na wynajem i dla studentów w ostatnim czasie mocno rośnie, zdecydowaliśmy się przekształcić go w kierunku tego segmentu. Popyt jest duży, a my chcemy na niego odpowiedzieć. To doskonała lokalizacja w centrum Katowic, zamierzamy po prostu lepiej dostosować jej zabudowę do aktualnych warunków rynkowych – tłumaczy Nicklas Lindberg, prezes Echo Investment.

Prezes dodaje, że również inne projekty spółki planowane jako biurowe zostaną przekształcone w sektor mieszkań na wynajem.

Czynsze mieszkań na wynajem pójdą w górę

Zdaniem Nicklasa Lindberga, tendencja wzrostowa czynszów w sektorze PRS dopiero się rozpoczyna.

– Historycznie w Polsce większość klientów starała się kupić swoje mieszkanie. Teraz więcej osób będzie musiało je wynajmować. Z pewnością czynsze będą rosły, może nie w tak astronomicznym tempie jak przez ostatnie dwanaście miesięcy, ale jednak – przewiduje Nicklas Lindberg.

Prezes dodaje, że popularność sektora PRS i jego atrakcyjne stawki, nakręcą ceny sprzedaży mieszkań w dobrych lokalizacjach, ponieważ kupujący lokale w celach inwestycyjnych będą mogli liczyć na lepsze zwroty.

Galeria Libero na sprzedaż

Jeśli chodzi o sektor handlowy, to Echo jest zadowolone z wyników operacyjnych galerii Libero w Katowicach. Satysfakcjonujący jest również zwrot z tej inwestycji netto. Spółka zdecydowała się na negatywną rewaluację galerii Libero, ponieważ koncentruje się na jej sprzedaży.

- Rynek staje się bardziej aktywny. Przez wyższe koszty odsetek w strefie euro, czuliśmy, że musimy dostosować do tych warunków ponowną wycenę galerii, ponieważ skupiamy się na zbyciu tego aktywa być może w przyszłym roku – tłumaczy Maciej Drozd, wiceprezes ds. finansowych Echo Investment.

Prezes Echo Investment Nicklas Lindberg potwierdza, że firma chce sprzedawać nieruchomości handlowe i inwestować w nowe segmenty rynku.

