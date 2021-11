Echo przenosi się do Browarów Warszawskich

Nowe biuro Echo Investment znajduje się przy ul. Grzybowskiej, na 7. piętrze najwyższego biurowca w Browarach Warszawskich.

Pracownicy mają do dyspozycji ponad 1200 mkw. powierzchni, w tym m.in. reprezentacyjny salon, przestronne i funkcjonalne sale konferencyjne czy przestrzeń do pracy w open-space.

Główną inspiracją dla projektantów biura był film ‘’Incepcja’’ w reżyserii Christophera Nolana.

– Słynna scena z filmu, kiedy to miasto pod wpływem projektowania „zagina” się w czasoprzestrzeni i wypełnia horyzont, stała się bezpośrednią inspiracją dla projektu. Wykorzystaliśmy ją zarówno estetycznie, jak i funkcjonalnie. Wnętrze jest bardzo ciepłe, zapraszające, wręcz domowe, co równoważy odważny detal i liczne nawiązania do konstrukcji budowlanych. Echo Investment realizuje inwestycje, które mają ogromny wpływ na polskie miasta. Projekt biura miał to odzwierciedlać – mówi Piotr Kalinowski, CEO i dyrektor kreatywny MIXD, pracowni architektonicznej odpowiedzialnej za projekt.

Pracownia MIXD była odpowiedzialna za projekt, fot. mat. prasowe

Efekt odwróconego miasta dało umieszczenie na suficie salonu zachwycającej drewnianej makiety Warszawy. Ale to nie jedyne odniesienie do amerykańskiej produkcji. Każdą z sal konferencyjnych w biurze potraktowano jak kolejny etap snu, w którym pojawiają się zaskakujące elementy, w tym te wykorzystujące iluzję optyczną. W salach można zobaczyć m.in. miedzianą soczewkę odwracającą perspektywę, trójkąt niemożliwy Penrose’a, elementy druku 3D, czy sufit w formie ‘’origami’’. Motyw rodem z filmu został przełamany elementami prosto z placu budowy. Aranżację wzbogacają m.in. galwanizowana instalacja przestrzenna z rusztowania czy stół z podstawą ze szklanych cegieł. W biurze można też podziwiać elementy charakterystyczne dla pracy architektów – rolkę papieru milimetrowego wykorzystanego jako tło dla recepcji czy stół kreślarski w jednej z sal konferencyjnych dedykowanej do twórczej pracy.