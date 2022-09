Sprzedaż budynków biurowych, wzrost wartości aktywów i prace przygotowawcze do kolejnych projektów „destinations” to najważniejsze wydarzenia pierwszego półrocza 2022 r. w Echo Investment.

Deweloper cieszy się stabilną sytuacją finansową. Zysk netto przypadający akcjonariuszom Grupy w pierwszym półroczu 2022 r. wyniósł 62 mln zł i był ponad 30 proc. wyższy niż w analogicznym okresie 2021 r.

Wartość aktywów wynosiła na koniec tego okresu ponad 6,7 mld zł.

Spółka utrzymuje wysoki stan gotówki: na koniec pierwszego półrocza było to ponad 1 mld zł.

Silna pozycja finansowa Echo pozwala na poszukiwania nowych możliwości akwizycyjnych i jeszcze większą skalę działania.

– Zmniejszyliśmy wskaźnik zadłużenia aktywów netto do ok. 30 proc., w porównaniu do 42 proc. rok wcześniej. Jesteśmy dobrze przygotowani do trudniejszych czasów na rynku. Wysoka pozycja gotówkowa to także możliwość monitorowania rynku w poszukiwaniu okazji rynkowych, które pozwoliłyby nam jeszcze szybciej zwiększać skalę działania – komentuje Maciej Drozd, wiceprezes ds. finansowych Echo Investment.

Mieszkania w budowie

Od początku roku do końca czerwca 2022 r. Grupa sprzedała 1 027 mieszkań. Echo Investment i Archicom łącznie rozpoczęły budowę 981 mieszkań na sprzedaż, a Resi4Rent – także 593 lokali na wynajem.

Ostatnie miesiące przyniosły duże zmiany na rynku mieszkaniowym, jednak dywersyfikacja naszej Grupy pozwala nam na elastyczne reagowanie na zmieniające się potrzeby klientów. Ważne jest jednak, że rynek w największych polskich miastach ma silne fundamenty i duży potencjał. Przygotowujemy do rozpoczęcia nowe, świetnie zlokalizowane projekty, które pozwolą nam jeszcze skuteczniej walczyć o klientów i utrzymać dobre marże – mówi Nicklas Lindberg, prezes Echo Investment.

Towarowa 22 w drodze

Na działce przy ul. Towarowej 22 w Warszawie rozpoczęły się już wyburzenia starego centrum handlowego. To oznacza, że firma jest coraz bliżej rozpoczęcia nowego projektu ‘destination’. Echo Investment będzie współinwestorem komercyjnej części tego terenu, mając 30% udziałów w spółce celowej. Ponadto Spółka stanie się samodzielnym właścicielem części mieszkaniowej, a także deweloperem całej inwestycji.

– Na koniec czerwca mieliśmy w budowie dwa projekty biurowe o łącznej powierzchni najmu wynoszącej ok. 39 tys. mkw., a kolejne 190 tys. mkw. jest w fazie planowania. Jesteśmy zadowoleni, że wśród nich znajdują się nowe projekty ‘destinations’ – miejsca, które przyciągają ludzi. Już na początku przyszłego roku będziemy mogli rozpocząć wyczekiwane projekty jak Towarowa 22 w Warszawie czy Wita Stwosza w Krakowie. Wielofunkcyjne, dobrze zaprojektowane duże fragmenty miast, to nasza wizytówka, powód do dumy oraz wyraz naszej troski o zrównoważony rozwój miast – komentuje Maciej Drozd.

Biurowce sprzedane

Pierwsze półrocze 2022 r. upłynęło pod znakiem sprzedaży biurowców. MidPoint71 i West 4 Business Hub I we Wrocławiu oraz trzy budynki w łódzkiej Fuzji znalazły nowych właścicieli. Łącznie wartość transakcji wyniosła 205 mln euro. Spółka pracuje nad kolejnymi transakcjami, które już wkrótce powinny zamienić się w podpisane umowy sprzedaży.

Centra handlowe na pełnych obrotach

Centra handlowe Libero w Katowicach oraz Galeria Młociny w Warszawie działają na pełnych obrotach i wzmacniają swoją pozycję na lokalnych rynkach. Wysoka odwiedzalność i co ważniejsze – obroty najemców, które w Libero są aż o 112% wyższe niż w I połowie 2020 r. – sprawiają, że obydwa projekty pozostają w pełni wynajęte, przyciągają klientów i nowe marki handlowe.

W czerwcu Echo Investment opublikowało także swój drugi raport zrównoważonego rozwoju, w którym opisany został sposób, w jaki spółka zarządza swoim wpływem na środowisko naturalne i klimat. W publikacji zaprezentowane zostały relacje z pracownikami oraz z lokalną społecznością związaną bezpośrednio z budowami Echo Investment. Podobny raport opublikował także Archicom. Obydwa dokumenty potwierdzają, jak dużą wagę Grupa przykłada do zagadnień sprawiedliwego i zrównoważonego prowadzenia działalności.

