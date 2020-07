Echo robi kolejny krok do realizacji biurowca we Wrocławiu

Zgodnie z podpisaną umową kredytową, bank udzielił Echo Investment 54,4 mln EUR kredytu budowlanego, a także 7 mln zł kredytu VAT. Po zakończeniu budowy, kredyt budowalny zostanie skonwertowany na inwestycyjny. Całkowity okres finansowania kończy się 30 czerwca 2026 roku.

– Echo Investment od prawie ćwierćwiecza współuczestniczy w rozwijaniu polskich miast, dzięki czemu stają się one bardziej przyjazne dla ludzi. Takim projektem z pewnością jest nowoczesny budynek MidPoint71, który już wkrótce stanie się częścią krajobrazu Wrocławia i da miejsce do pracy dla kilku tysięcy specjalistów. Duże zainteresowanie najemców tym projektem potwierdza nie tylko potencjał biznesowy Wrocławia, a także dobrą markę Echo Investment oraz świetną lokalizację i jakość biurowca. Budujemy go z renomowanymi partnerami, jak PKO Bank Polski, którzy ufają w naszą strategię, wierzą w sukces naszych przedsięwzięć i chcą stać się ich częścią – mówi Grzegorz Iwański, dyrektor ds. finansowania w Echo Investment.

MidPoint71, który powstaje przy ul. Powstańców Śląskich będzie miał 37 tys. mkw. powierzchni biurowej. Jego budowa wystartowała pod koniec 2019 roku, a wkrótce MidPoin71 osiągnie poziom zero. Pierwsi najemcy wprowadzą się do budynku w czwartym kwartale 2021 roku. Jednym z nich będzie firma Pyszne.pl, która przeniesie do MidPoint71 swoją wrocławską siedzibę i zajmie 3,5 tys. mkw. W parterach biurowca znajdą się punkty usługowe, restauracja oraz wygodne przestrzenie wspólne, które mogą być wykorzystane do nieformalnych spotkań czy odpoczynku między służbowymi obowiązkami. Równie dużą wagę przywiązano do stworzenia atrakcyjnej przestrzeni wokół budynku, z której skorzystają zarówno użytkownicy biurowca, jak i wrocławianie. Za projekt architektoniczny tego czternastokondygnacyjnego budynku odpowiada pracownia Medusa Group.

Echo Investment inwestuje we Wrocławiu od 15 lat, a MidPoint71 to już ósma biurowa inwestycja firmy w tym mieście, po budynkach Aquarius Business House, Nobilis, Sagittarius Business House, West Gate czy West Link. Obecnie przy ul. Na Ostatnim Groszu trwa również budowa pierwszego etapu kompleksu West 4 Business Hub, do którego już w sierpniu wprowadzą się pierwsi najemcy.