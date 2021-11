Echo robi kolejny krok w budowie dobrej przestrzeni miejskiej

Ekologiczne, barwne, antysmogowe i bioróżnorodne – takie będą łąki kwietne, które powstaną w ramach programu Echo-Łąka, który właśnie uruchomił deweloper Echo Investment we współpracy z Fundacją Łąka, specjalizującą się w zakładaniu i pielęgnacji miejskich łąk kwietnych.

Już tej jesieni w ramach programu powstaną cztery łąki w Warszawie, Łodzi i Poznaniu.

Ambicją Echo Investment jest nie tylko budowanie nowoczesnych inwestycji, które stają się miejscami do mieszkania, pracy, spędzania czasu czy zakupów, ale również kreowania dobrej przestrzeni miejskiej. W dobrej przestrzeni w mieście nie może zabraknąć zieleni.

– Ze względu na dużą liczbę projektów, mamy znaczący wpływ na rozwój i funkcjonowanie największych miast w Polsce. Dlatego postanowiliśmy uruchomić program społeczny, polegający na zakładaniu miejskich łąk kwietnych, które pozytywnie wpływają na miejski mikroklimat, bioróżnorodność i ograniczają smog. Pierwsze cztery łąki powstaną jeszcze w tym roku, tak by już wiosną mogły cieszyć mieszkańców. Chcemy rozwijać program w najbliższych latach we współpracy z Fundacją Łąka, by nasz wkład w poprawę klimatu naszych miast był zauważalny – mówi Nicklas Lindberg, prezes Echo Investment.

Pierwsze łąki powstają w Warszawie przy ul. Towarowej, w Łodzi obok zrównoważonego osiedla Zenit oraz w Poznaniu, w okolicy planowanej inwestycji przy ul. Opieńskiego. Cztery pierwsze łąki będą wieloletnie, zajmą łącznie około 4 tys. mkw. i znajdą się na terenach zarządzanych przez miejskie instytucje, które udostępniły tereny dla programu Echo-Łąki na kilka najbliższych lat.

– Łąka to miejsce pełne życia, na jednej można spotkać nawet 300 gatunków roślin i zwierząt. Łąka kwietna w mieście pomaga ocalić zapomniane gatunki, które gdzie indziej nie są mile widziane. W przeciwieństwie do trawników, łąki kwietne zapewniają zapylaczom pożywny pyłek i nektar. Dają też przestrzeń do życia i rozmnażania się, a zimą gwarantują schronienie. Rośliny łąk kwietnych pomagają magazynować wodę dzięki długim i rozgałęzionym korzeniom, które sięgają w głąb ziemi o wiele dalej niż korzenie traw i uodparniają łąki na suszę, a miasta na podtopienia. Szczególnie przydatną właściwością łąk kwietnych jest zdolność wyłapywania z powietrza pyłów zawieszonych - ich wydajność jest porównywalna z drzewami i znacznie wyższa niż w przypadku traw – mówi Maciej Podyma, prezes Fundacji Łąka.