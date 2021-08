Echo sprzedaje Biura przy Warzelni

Zakupiony przez Deka Immobilien budynek Biur przy Warzelni otrzymał pozwolenie na użytkowanie we wrześniu 2020 r. i już przyjął swoich najemców. Inwestor stał się także właścicielem XIX-wiecznej Warzelni, w której znajdzie się wyczekiwana restauracja Roberta Lewandowskiego.

– Browary Warszawskie to jedno z najciekawszych miejsc w stolicy. Tętniąca życiem, dobrze zaprojektowana przestrzeń w biznesowym centrum Warszawy przyciąga ludzi do zamieszkania, najemców do lokowania siedzib oraz inwestorów do inwestowania w świetne biurowce – mówi Małgorzata Turek, członek zarządu Echo Investment.

Najciekawsze biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe oraz biura serwisowane na sprzedaż lub do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Biura przy Warzelni to część wielofunkcyjnego kompleksu Browarów Warszawskich. Nieruchomość składa się z siedmiokondygnacyjnego budynku biurowego, zabytkowej Warzelni, Ogrodu Centralnego oraz historycznych piwnic leżakowni. Oferuje 29,6 tys. mkw. powierzchni najmu oraz dwupoziomowy parking podziemny ze 180 miejscami postojowymi.

Część biurowa jest wynajęta takim firmom jak Grupa Żywiec, Allen & Overy, MDDP, Point72 czy Playtika.

Parter zajmują restauracje i siłownia. Podziemna część budynku połączona jest z zabytkowymi piwnicami. Tu powstaje oryginalny koncept lwowskiej Grupy Kumpel – Browar Warszawski, który już wkrótce przywita gości warzonym na miejscu piwem, świetnymi trunkami i pysznym jedzeniem.

Sprzedającemu w transakcji doradzali Allen & Overy i Baker McKenzie, a doradcami kupujących były firmy JLL, Dentons i TPA Poland.

Inwestycja Browary Warszawskie zlokalizowana jest na 4,5 ha działce pomiędzy ulicami Grzybowską, Wronią, Chłodną i Krochmalną. Echo Investment we współpracy z JEMS Architekci zaprojektowało go jako wielofunkcyjny kwartał miasta, miejsce, w którym ludzie będą chętnie mieszkać, pracować i spędzać wolny czas. Całości dopełnia znakomita strefa usługowo-restauracyjna, która dodaje temu miejscu dodatkowej energii. Browary Warszawskie to apartamenty, powierzchnie biurowe, restauracje i bary, a także blisko 100 tys. mkw. angażującej zieleni i przestrzeni miejskiej.