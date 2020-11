Echo stawia na wielofunkcyjne projekty, ale biurowce przestały grać główną rolę

Trzeci i czwarty kwartał to tradycyjnie najbardziej intensywny czas dla działu mieszkaniowego. Od początku roku do końca września Echo Investment ukończyło budowę sześciu projektów w Warszawie, Łodzi, Poznaniu i Wrocławiu. Deweloper sprzedał 1103 mieszkania, poprawiając wynik osiągnięty w analogicznym okresie ubiegłego roku, co sprawia, że roczny cel sprzedaży ok. 1650 mieszkań jest w zasięgu ręki.

W sierpniu otwarta została pierwsza inwestycja Resi4Rent w stolicy - R4R Warszawa Browary. W projekcie znajduje się 450 lokali, które są już z sukcesem wynajmowane. Obecnie w gotowych budynkach Resi4Rent w Warszawie, Łodzi i Wrocławiu znajduje się ponad 1240 mieszkań do wynajęcia, a strategicznym celem jest zbudowanie platformy 10 tys. mieszkań na wynajem do 2025 r.

Echo Investment nieprzerwanie pracuje nad rozwojem biznesu mieszkaniowego, by dodatkowo wzmocnić swoją pozycję rynkową, poprawić rentowność i odporność na zmienne warunki rynkowe. Biorąc pod uwagę nową rzeczywistość, w której firma działa, trendy społeczne i zmieniające się preferencje konsumenckie, deweloper zwiększa koncentrację na sektorze mieszkaniowym.

– Mieszkania na sprzedaż oraz mieszkania na wynajem stanowią dziś około jednej czwartej wartości naszych aktywów. Naszą ambicją jest zwiększać ich udział, co wynika z dużych perspektyw dla tego sektora w Polsce oraz potrzeby niższego zewnętrznego finansowania tego biznesu. Dodatkowym wynikiem tej strategii będzie także niższy poziom zadłużenia całej Grupy – mówi Maciej Drozd, wiceprezes ds. finansowych.

Spółka zamierza realizować większość inwestycji w ramach dużych, wielofunkcyjnych przedsięwzięć, które obecnie stanowią około połowy projektów w budowie i przygotowaniu, ale w nadchodzących latach ich udział będzie wzrastał. Ten kierunek strategiczny jest zgodny z wypracowanym w 2016 r. modelem biznesowym, który jest lżejszy (asset light) i bardziej efektywny kosztowo, co wpływa korzystnie na rentowność firmy.

– Warto podkreślić, że zamierzamy zachować dywersyfikację działalności. Będziemy utrzymywać dotychczasową silną pozycję w sektorze biurowym, pozostaniemy również aktywni w sektorze handlowym, który jest najważniejszym elementem animującym i uatrakcyjniającym nasze miejskie projekty „destination”. Jesteśmy przekonani, że nasze kompetencje w różnych sektorach rynku nieruchomości to nasza główna przewaga konkurencyjna – komentuje Nicklas Lindberg, prezes Echo Investment.