Echo Investment przygotowuje nowy projekt biurowy we Wrocławiu. Kompleks Swobodna powstanie na działce, na której wcześniej usytuowany był wielopoziomowy parking.

Echo Investment przygotowuje nowe projekty "destinations".

Deweloper zaplanował w 2023 roku start kilku projektów.

Wrocławska inwestycja Swobodna jest jeszcze w fazie koncepcyjnej.

Projekt Swobodna to jedna z kilku inwestycji biurowych, których start Echo Investment zaplanowało na początek 2023 roku. Deweloper przygotowuje ponad 150 tys. mkw. w Krakowie, Łodzi i we Wrocławiu.

Jak zapowiedział Maciej Drozd, wiceprezes ds. finansowych Echo Investment, wśród zaplanowanych inwestycji znajdują się nowe projekty "destinations" – miejsca, które przyciągają ludzi.

Już na początku roku będziemy mogli rozpocząć wyczekiwane projekty jak Towarowa 22 w Warszawie, Wita Stwosza w Krakowie czy Swobodna we Wrocławiu – wielofunkcyjne, dobrze zaprojektowane duże fragmenty miast – mówił na jednej z ubiegłorocznych konferencji wynikowych Maciej Drozd.

Echo sukcesywnie realizuje zamierzenia. We Wrocławiu trwa rozbiórka wielopoziomowego parkingu przy ul. Swobodnej - zastąpi go wieloetapowy projekt biurowy Swobodna. Jak podała Gazeta Wrocławska, 29 grudnia ubr. do Urzędu Miejskiego Wrocławia wniosek na budowę spółki PROJEKT 139 "GRUPA ECHO" Sp. z o.o. Sp. k.. Zakłada on postawienie obiektu "biurowo-konferencyjnego" z usługami i garażem na wiele stanowisk.

Przypomnijmy, Echo kupiło na początku 2019 roku grunt we Wrocławiu od grupy Orbis S.A. 1 lutego 2019 r. na spółkę Echo Investment S.A. przeniesione zostało prawo użytkowania wieczystego działki biurowo-usługowej numer 55/3, znajdującą się przy ul. Swobodnej 60.

Kompleks czterech biurowców ma być realizowany w kilku etapach.

