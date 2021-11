Echo szykuje się do budowy biurowców przy ul. Swobodnej we Wrocławiu

Echo przygotowuje się do realizacji kolejnych inwestycji biurowych we Wrocławiu. Projekt powstanie przy stacji paliw i parkingu przy ulicy Swobodnej we Wrocławiu.