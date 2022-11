EcoVadis, firma raitingowa, przedłużyła na kolejne lata umowę najmu w Spektrum Tower.

EcoVadis, firma raitingowa, przedłużyła na kolejne lata umowę najmu w Spektrum Tower. W biurowcu należącym do Globalworth, spółka zajmuje ponad 1 900 mkw. powierzchni biurowej na dwóch kondygnacjach i w efekcie jest jednym z największych najemców obiektu.

Od kilku lat EcoVadis kojarzony jest z budynkiem Spektrum. Najemca docenia doskonałe położenie obiektu w samym sercu Centralnego Obszaru Biznesu oraz jakość dostępnej infrastruktury. Pracownicy korzystają z wygodnego dostępu do drugiej linii metra, czy licznych punktów handlowo-usługowych. W efekcie Spektrum Tower postrzegany jest jako nowoczesny biurowiec z komfortowymi warunkami do pracy. Przedłużenie umowy przez EcoVadis to potwierdzenie, że poczynione przez Globalworth modernizacje techniczne i prowadzony model zarządzania właścicielskiego obiektem spełniają wymagania wielu firm - mówi Agnieszka Głuchowska, Asset Management & Leasing Manager w Globalworth Poland.

EcoVadis jest rozpoznawalnym dostawcą platformy technologicznej, która umożliwia ocenę przedsiębiorstw w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu. Kwestie społeczne i środowiskowe są więc dla naszego klienta bardzo istotne. Certyfikowany budynek Spektrum Tower spełnia kryteria EcoVadis w tym zakresie, a pracownicy bardzo cenią sobie doskonałą lokalizację biura, która zapewnia dogodny dojazd z każdej dzielnicy Warszawy oraz dostęp do wielu udogodnień w okolicy. Bardzo się cieszę, że mogliśmy wspierać firmę w transakcji renegocjacji, w wyniku której jako jeden z największych najemców Spektrum Tower, zdecydowała się na przedłużenie umowy najmu na nadchodzące lata - mówi Magdalena Zagórska, Zastępca Dyrektora z Działu Powierzchni Biurowych w CBRE.

Spektrum Tower to 32-kondygnacyjny wieżowiec oferujący ponad 32 000 mkw. powierzchni biurowej. Jego właścicielem i zarządcą jest firma Globalworth, która ma tutaj również swoją siedzibę. Do dyspozycji najemców znajduje się ponad 300 miejsc parkingowych w garażu podziemnym, a także stojaki na rowery i szatnie dla rowerzystów. Komfortowa lokalizacja w ścisłym centrum Warszawy przy ulicy Twardej 18, w sąsiedztwie ronda ONZ i alei Jana Pawła II, zapewnia łatwy dojazd każdym środkiem komunikacji miejskiej, w tym II linią metra. Obiekt oferuje wiele udogodnień, jest tu m.in. jedna z największych w Warszawie siłowni CityFit, centrum medyczne, kantyna i restauracja. W pobliżu Spektrum Tower znajduje się Dworzec Centralny, liczne hotele, restauracje, punkty usługowe oraz centrum handlowe Złote Tarasy. Wieżowiec posiada certyfikat ekologiczny BREEAM na poziomie Excellent oraz certyfikat WELL Health & Safety 2022.

