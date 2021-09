EEC 2021: Biuro, dom czy hybryda – który model wygra?

Jak elastyczny model pracy wpłynie na popyt na przestrzenie biurowe - o tym już 22 września podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego! Fot. Shutterstock









Autor: propertynews.pl

Dodano: 13 wrz 2021 10:13

Postpandemiczne biura - to jeden z najgorętszych tematów na rynku nieruchomości komercyjnych. Jak je tworzyć? Jak sprawić, by pracownicy chcieli w nich przebywać? Na jakie rozwiązania i udogodnienia postawić? I jak to wszystko wpłynie na popyt na przestrzenie biurowe - te wszystkie zagadnienia poruszymy podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego i sesji "Biuro od nowa. Biurowce bez biur. Rok pod znakiem home office" (22 września 2021 r., 11.30-13.00). Zapraszamy do udziału w wydarzeniu: www.eecpoland.eu.