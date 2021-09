EEC 2021: Nieruchomości czują wiatr optymizmu

Rosną ceny mieszkań i magazynów. Biura muszą jeszcze poczekać aż nadejdzie nisza podażowa, podnosząc czynsze. Z kolei retail mierzy się z e-commerce, który jest nie do zatrzymania, a hotele wcale masowo nie bankrutują, skoro nie można ich kupić za bezcen. Do takich m.in. wniosków doszli paneliści sesji EEC 2021 „Nieruchomości. 2021 – rok, w którym rynek nieruchomości wróci do normalności?”

Michał Sapota, prezes zarządu Heritage Real Estate Investments: Ceny mieszkań rosną za szybko. Za chwilę klienci powiedzą stop i przestaną je kupować.

Marek Foryński, BTS Managing Director Panattoni Europe: Magazyny przyciągają inwestorów, więc ceny są konkurencyjne i rosną.

Karol Wyka, członek zarządu, dyrektor ds. wynajmu HB Reavis Poland: W najbliższych latach spodziewana jest na rynku biurowym nisza podażowa. Wtedy wzrosną ceny najmu.

Tomasz Buras, dyrektor zarządzający Savills Polska: Będziemy obserwowali coraz więcej redewelopmentu, repozycjonowania i wprowadzania na rynek opcji mixed-use.

Maciej Dyjas, partner zarządzający Griffin Real Estate: Okazje inwestycyjne w retailu niekoniecznie oznaczają, że można kupić bardzo tanio aktywa, ale na pewno w przyzwoitej cenie.

Ogólnoświatowe dodruki pieniędzy i pompowanie ich do gospodarek powoduje wzmożony popyt na nieruchomości, szczególnie mieszkania.

- To rozkręcone w ostatnich miesiącach zapotrzebowanie sprawia, że obserwujemy lekką dysproporcję podaży i popytu. Od wielu miesięcy mamy do czynienia z presją na wzrost cen, co generalnie powinno cieszyć, ale to nie jest dobra sytuacja - zwraca uwagę Michał Sapota, prezes zarządu Heritage Real Estate Investments.

Jego zdaniem ceny rosną zdecydowanie za szybko, ale mimo to nie ma na razie mowy o żadnej bańce spekulacyjnej.

- Ta sytuacja nie jest niczym nienormalnym, ale może doprowadzić do lekkiego przetasowania na rynku. Tym bardziej, że pojawił się nowy duży gracz, czyli międzynarodowy sektor PRS-u - tłumaczy Michał Sapota.

Jednak przy tak dużym popycie ze strony klientów indywidualnych, którzy kupują mieszkania na własne potrzeby, deweloperzy nie czują presji, by rozmawiać z dużymi instytucjami zajmującymi się najmem instytucjonalnym. W związku z tym brakuje dużych portfeli do nabycia.

