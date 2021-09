EEC 2021: Prognozy dla BPO są dobre, choć problemów nie brakuje

Sektor SSC/BPO dzisiaj ma się dobrze, ale za chwilę mogą pojawić się problemy. Na co zwrócić uwagę? Innowacyjność, kompetencje przyszłości, quality of leadership, stabilność otoczenia prawnego, troska o wellbeeing pracownika oraz współpraca w trójkącie: miasto, uczelnia wyższa i biznes - od tych elementów, zdaniem panelistów sesji EEC 2021 „BPO”, zależy dalszy dobry rozwój sektora.

Pandemia wciąż zatrzymuje pracowników w domach. Zdalny model pracy rodzi problemy.

- Jeśli nie będziemy mieli ludzi w biurach, bo home office zdominuje rynek, to czeka nas korzystanie z technologii, którą wymyślą inni - prognozuje Bogumił Sobula, wiceprezydent Katowic.

Jego zdaniem, należy zachować balans pomiędzy pracą zdalną i biurową.

- Bufor bezpieczeństwa polegający na tym, że gdy zachodzi potrzeba, to można pracować z domu, jest każdemu potrzebny - uważa Bogumił Sobula.

Zdaniem Grzegorza Słomkowskiego, członka zarządu Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu potrzebny nam holistyczny program budowania kompetencji przyszłości.

- Należy się zastanowić, co w perspektywie pięciu czy dziesięciu lat nas czeka i w którym kierunku powinniśmy rozwijać na przykład polską branżę IT, która plasuje się w światowych rankingach na trzecim miejscu po Chińczykach i Rosjanach. Mimo to dalej mamy braki - uważa Grzegorz Słomkowski.

Menadżer kluczem do sukcesu hybrydy

Kadrowe wyzwania sektora SSC/BPO mają różne oblicza. - Rekomendowałbym pracę z menadżerami, bo w pandemii oni wykonywali świetną robotę, stosując zupełnie nowe narzędzia i podejście do pracowników. Jednak jest jeszcze wiele do zrobienia - zaleca Sebastian Sala, Business Unit Director Antal SSC/BPO.

To ważne, by nie stracić pracowników. Ekspert dodaje, że dzisiaj pracujemy trochę w zawieszeniu, ponieważ większość z nas wykonuje swoje obowiązki służbowe w trybie home office, przez co nie da się na przykład wdrażać innowacyjnych projektów lub liczyć na spontaniczną kreatywność. Pracownicy przez to tracą kontakt z firmą.

- Menadżerowie będą zatem kluczem do sukcesu modelu hybrydowego, ponieważ to oni muszą odpowiednio zarządzać zasobami ludzkimi - tłumaczy Sebastian Sala.

Jak zadbać o pracowników na home office?

Na kwestię szeroko pojmowanego wellbeeingu zwraca uwagę Aleksandra Durzyńska-Prochowska, dyrektor zarządzająca Poland GDC Fujitsu Technology Solutions. Bardzo trudno jest osiągnąć prawdziwy work balance, jeżeli pracuje się w domu.

- W biurze było wyjście na kawę, rozmowy, spotkania. To nam dawało psychiczny komfort chwilowego oderwania myśli, relaksu, odświeżenia. W trybie home office o to trudno. Dlatego należy mieć z tyłu głowy, że musimy o pracowników dbać dla ich dobra. Tak konstruować zdania, aby dać im także chwilę oddechu i przestrzeni, chociażby na to, żeby realizowali też projekty, które rozwiną ich umiejętności lub będą zgodne z ich zainteresowaniami - tłumaczy Aleksandra Durzyńska-Prochowska.