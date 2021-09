EEC: 2021 – rok, w którym rynek nieruchomości wróci do normalności?

Polskie nieruchomości kontra pandemia. Kto wygrał, a kto stracił? O tym już 22 września podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach. Fot. Shutterstock









Autor: propertynews.pl

Dodano: 13 wrz 2021 09:58

Polskie nieruchomości kontra pandemia. Kto wygrał, a kto stracił? W jakiej perspektywie rynek centrów handlowych, biur i hoteli wróci do dawnych kształtów? Czy to najlepszy moment na inwestowanie w nieruchomości magazynowe? Prywatne akademiki, co-living, domy seniora czy PRS – kto okaże się czarnym koniem rynku alternatywnego? Jak długo będzie trwał boom na rynku mieszkaniowym? Które trendy żegnamy na zawsze, a które będą wyznaczać przyszłe kierunki rozwoju rynku? Odpowiedzi na te wszystkie pytania będziemy szukać podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego i sesji "2021 – rok, w którym rynek nieruchomości wróci do normalności?" (22 września 2021 r., 9.30-10.30). Zapraszamy do udziału w wydarzeniu: www.eecpoland.eu.