EEC 2022: Najważniejsze pytania o przyszłość rynku nieruchomości. Co zmienia wojna w Ukrainie?

Branża nieruchomości komercyjnych nie zdążyła pozbierać się po pandemii Covid-19, kiedy spadł na nią kolejny, jeszcze większy kryzys związany z wojną w Ukrainie. Dwucyfrowa inflacja, skok stóp procentowych, zaburzenie łańcuchów dostaw, rosnące koszty materiałów budowlanych i robocizny oraz odpływ pracowników z Ukrainy - to wszystko wpływa na koniunkturę na rynku nieruchomości w Polsce. Które segmenty - hotele, biura, magazyny, centra handlowe - mierzą się z największymi wyzwaniami?

Po dwóch latach pandemii, która szczególnie mocno odbiła się na kondycji centrów handlowych i hoteli, a w biurach przyniosła rewolucję stylu pracy, deweloperzy i inwestorzy znów mierzą się z nowymi wyzwaniami i jeszcze ostrożniej podejmują decyzje inwestycyjne.

Jednocześnie branża nieruchomości nie pozostała obojętna na tragedię za naszą wschodnią granicą i bardzo aktywnie włącza się w pomoc uciekającym przed wojną Ukraińcom. Organizuje miejsca pobytu uchodźców w biurowcach, centrach handlowych, hotelach czy magazynach.

Jaka jest sytuacja w poszczególnych sektorach i czego boją się dziś rynkowi gracze?

Magazyny - potrzeba kolejnych obiektów

Do hal i przestrzeni magazynowych i produkcyjnych w Polsce swoje biznesy przenoszą firmy ukraińskie, które zmuszone są uciekać poza teren działań wojennych. Deweloperzy i właściciele obiektów kompletują bazę magazynów do wynajęcia od ręki.

Jak podkreślają eksperci agencji Savills, wojna w Ukrainie wybuchła w momencie największej prosperity w historii rynku magazynowego w Polsce, której wcześniej nie zdołała zakłócić pandemia Covid-19.

W ciągu ostatnich dwóch lat rynek magazynowy odnotował spektakularne wzrosty, stając się magnesem dla inwestorów, a jednym z ważniejszych akceleratorów rozwoju sektora stały usługi e-commerce.

Całkowite zasoby nowoczesnej powierzchni magazynowej w Polsce na koniec 2021 r. wyniosły ponad 25 mln mkw. (wzrost o 26 proc. rok do roku). Od stycznia do grudnia ubiegłego roku deweloperzy dostarczyli 2,8 mln mkw.

Potrzeba nowych inwestycji magazynowych przy jednoczesnych utrudnieniach w ich budowie, a także perspektywa wzrostu czynszów w obiektach dostępnych od ręki - to pierwsze skutki wojny w Ukrainie, jakie według firmy Savills odczuje polski rynek nieruchomości logistycznych.

Biura już bez rekordów

Tak dobrze jak w magazynach nie jest niestety na rynku biurowym. W ubiegłym roku inwestorzy kupili biurowce w Polsce za około 1,7 mld euro. Dla porównania, w rekordowym 2019 r. było to 3,9 mld euro.

Całkowite zasoby nowoczesnej powierzchni biurowej w Polsce na koniec grudnia 2021 r. wyniosły ponad 14,5 mln mkw. W budowie jest kolejne 1,2 mln mkw. biur.

Przez ostatnie dwa lata rynek mierzył się ze zmianami, jakie przyniosła praca zdalna. Dziś szefowie korporacji są zgodni: pracy w biurze nie da się zastąpić pracą zdalną. I widać to po aktywności najemców biurowców w Warszawie w pierwszym kwartale 2022 r., która osiągnęła najwyższy kwartalny poziom w historii, a współczynnik pustostanów rozpoczął trend spadkowy.

W tym czasie najemcy podpisali umowy na prawie 273 200 mkw., co świadczy o tym, że wiele transakcji wstrzymywanych m.in. przez pandemię zostało w końcu sfinalizowanych.

Wolumen powierzchni w budowie utrzymuje się na jednym z najniższych poziomów w historii warszawskiego rynku biurowego. Oznacza to, że prognozowana na lata 2024-2025 luka podażowa powoli staje się faktem - podaje Newmark. Co to oznacza dla przyszłości sektora?

Handel. Najpierw pandemia, teraz wojna

Rynek centrów handlowych cały czas odrabia straty po pandemii. Całkowite zasoby tej powierzchni przekroczyły już 12,4 mln mkw. GLA. W planach deweloperów na bieżący rok jest dostarczenie 350 tys. mkw. GLA, z czego 244 tys. mkw. jest już w budowie. Najczęściej realizowanymi inwestycjami są parki handlowe.

Poturbowane przez lockdowny galerie handlowe wciąż walczą o utrzymanie najemców i powrót klientów. Nie wszystkim uda się przetrwać, zwłaszcza że na rynku umocnił się konkurent - sektor e-commerce.

Branża głowi się, jak przyciągnąć klientów do galerii handlowych. Efekty są. Druga połowa 2021 roku była okresem poprawy wyników i nadrabiania strat, spowodowanych przez lockdowny z pierwszej połowy roku. Obroty najemców od maja wykazywały stałą tendencję wzrostową i były tylko o 0,75 proc. niższe niż w 2019 r. Odwiedzalność z kolei osiągnęła poziom 92,4 proc. w porównaniu do II połowy 2019 r. i 126,8 proc. do II półrocza 2020 r. Jest lepiej, ale cała branża szuka sposobów jak wrócić na ścieżkę wzrostu.

Hotele wciąż w kryzysie

Branża hotelowa przez dwa lata zmagała się ze skutkami pandemii. Kiedy w 2022 roku spodziewała się odbicia, pojawił się kolejny kryzys związany z wojną w Ukrainie. Hotelarze nie pozostali obojętni na los uchodźców i szybko przygotowali dedykowaną pomoc dla Ukraińców.

A jak wygląda dziś rynek hotelowy w liczbach? W ciągu ostatniego roku baza noclegowa w Polsce zmalała o 349 obiektów. Dziś jest ich 9942 – wynika z najnowszych danych GUS.

Według opublikowanego pod koniec marca przez STR raportu, obłożenie hoteli w Europie jest stabilne pomimo wojny na Ukrainie. W Polsce obłożenie wzrosło z poziomu poniżej 50 proc. pod koniec lutego do 72 proc. 12 marca. Czy to wystarczy do szybkiego zasypania pocovidowej dziury w przychodach?

Rządowe obostrzenia i zakazy pandemiczne praktycznie zamroziły sektor hotelowy w zeszłym roku. Co prawda wieszczona przez sceptyków fala bankructw nie nadeszła, ale za to powiększyła się lista obiektów wystawionych na sprzedaż.

Czy wojna wstrzyma transakcje?

Wojna w Ukrainie budzi niepokój inwestorów i nasuwa pytanie, czy wstrzyma transakcje na rynku nieruchomości komercyjnych? Do tej pory w Polsce dominował kapitał europejski, który stanowi 58 proc. wszystkich inwestowanych w naszym kraju pieniędzy. Na drugim miejscu znajduje się kapitał pochodzący z Ameryki Północnej - 20 proc., a następnie - 7 proc. z Azji i 3 proc. z Afryki.

Zdaniem ekspertów, niektóre fundusze, przez wojnę w Ukrainie, chwilowo mogą powstrzymać się od inwestowania w Europie Centralnej.

Jednocześnie, jest szansa na napływ nowych firm do Polski. Korporacje opuszczające Rosję mogą decydować się na Polskę i wybierać nasz kraj ze względu na większą stabilność polityczną i gospodarczą. To szansa dla rynków biurowego czy magazynowego.

