EEC 2022: Zmiany na rynku nieruchomości komercyjnych dzieją się na naszych oczach

Wpływ sytuacji geopolitycznej przenika się z innymi czynnikami, zwłaszcza ekonomicznymi, warunkującymi obecny sentyment inwestorów oraz decyzje najemców oraz deweloperów. Wojna w Ukrainie spowodowała m.in. ograniczenia w dostawach materiałów i zmniejszoną dostępnością pracowników na budowach, co tylko pogłębiło dotychczasowe wyzwania związane z postępującą inflacją czy wzrostem cen energii - mówi Tomasz Buras, CEO Savills w Polsce, prelegent Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach ( www.eecpoland.eu ).

- Część funduszy, zwłaszcza tych cechujących się awersją do ryzyka, ponownie przyjęła postawę wyczekującą, obserwując rozwój wydarzeń - mówi Tomasz Buras, CEO Savills w Polsce. - Zmiany na rynku nieruchomości dzieją się jednak na naszych oczach i są też podmioty, które dynamicznie na nie reagują, dostosowując np. poziom czynszów do wysokiego popytu na rynku mieszkaniowym czy magazynowym.

ZAREJESTRUJ SIĘ NA EEC

Najciekawsze biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe oraz biura serwisowane na sprzedaż lub do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl

- EEC będzie pierwszą tak dużą imprezą biznesową w Polsce od czasu wybuchu konfliktu za naszą wschodnią granicą i w naturalny sposób przestrzenią do dyskusji o wpływie obecnej sytuacji na poszczególne gałęzie gospodarki - zaznacza Tomasz Buras. - Zapraszam serdecznie do uczestnictwa w wydarzeniu i wysłuchania paneli dotyczących rynku nieruchomości komercyjnych i nearshoringu. Do zobaczenia w Katowicach.

Zobacz program EEC

Największą w Europie Centralnej debatę o przyszłości europejskiej gospodarki zaplanowano w dniach 25-27 kwietnia 2022 r. w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach.

Program obejmuje blisko 150 debat, prezentacji i wystąpień, które rozwijają pięć głównych nurtów tematycznych: wojna w Europie, plan dla Ukrainy; zielona transformacja i odbudowa gospodarki; globalny handel i geopolityka; digitalizacja; nauka i kompetencje w zmieniającym się świecie.