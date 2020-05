EEC Online: Biurowce nie zmienią się w puste pomniki starej epoki

Przed marcem br. zdalnie pracowało około 10 -15 proc. pracowników sektora nowoczesnych usług dla biznesu. W chwili pandemii - 84 proc.

- Po powrocie do „normalności”, już w nowej rzeczywistości, udział home office utrzyma się na poziomie 30-50 proc. - mówił podczas sesji " Rynek pracy. Sztuka adaptacji" Marcin Nowak. - Będzie to, oczywiście, forma pracy hybrydowej, rotacyjnej. Zespoły będą podzielone w sposób elastyczne, ale firmy biorą pod uwagę model, który pozwoli zbalansować nieco obecną sytuację.

Prezes zarządu ABSL wskazuje jednak na jeszcze jeden czynnik, który jest bezpośrednią konsekwencją pandemii, a wynika również z rozporządzeń i zaleceń GIS.

- Chodzi o nowe środowisko pracy, czyli organizację biura na nowych zasadach. Przedstawiciele branży nieruchomościowej analizują już ten temat i zaczynają pełnić rolę doradców w zakresie tego, jak powinny być zorganizowane stanowiska pracy, strefy komunikacyjne itd. - wyliczał Marcin Nowak. - Tych elementów jest bardzo dużo, ale wszystkie prowadzą do jednego wniosku: obecna powierzchnia zajmowana przez pracowników będzie musiała być w jakiś sposób „rozcieńczona”. W praktyce oznacza to, że na tym samym metrażu biura firmy będą mogły umieścić znacznie mniejszą liczbę pracowników. Część z nich na pewno będzie pracowała z domu, ale faktyczna powierzchnia niezbędna do realizacji usługi będzie zbliżona do tej sprzed pandemii.

Zobacz retransmisję sesji, w której brał udział ekspert: