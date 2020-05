EEC Online: Dyskusje o nowej rzeczywistości i pomysły na wychodzenie z postpandemicznego kryzysu

W oczekiwaniu na XII Europejski Kongres Gospodarczy, który odbędzie się w dniach 2-4 września 2020 i któremu już od lat towarzyszyły debaty o rynku nieruchomości, dyskusje przenosimy do sieci – 18 maja rozpoczęło się wydarzenie EEC Online.

Pierwszego dnia EEC Online odbyło się pięć sesji tematycznych o nowym, otaczającym nas świecie, o tym jak walka z pandemią zmieni Unię Europejską, o postępującej cyfryzacji, energetyce i scenariuszach dla polskiej gospodarki na czas odmrażania i recesji.

Wydarzenie po raz pierwszy zorganizowane zdalnie i dostępne w 100 proc. w Internecie otworzyli Wojciech Kuśpik, prezes Grupy PTWP, inicjator Europejskiego Kongresu Gospodarczego; Jakub Chełstowski, marszałek województwa śląskiego oraz Marcin Krupa, prezydent Katowic. Następnie odbyło się wystąpienie Jadwigi Emilewicz, wicepremier, szefowej Ministerstwa Rozwoju.

- To wielki test, jak będzie wyglądał sektor organizatorów kongresów gospodarczych. Czy w taki sposób będzie organizował wydarzenia jak to dzisiejsze, czy wróci na normalne tory? Mam nadzieję, że – mimo wszystko – będziemy spotykać się bezpośrednio i nastąpi to już niebawem – mówiła dziś podczas otwarcia EEC Online Jadwiga Emilewicz, wicepremier, szefowa Ministerstwa Rozwoju.

W sumie program EEC Online obejmuje blisko 20 zróżnicowanych bloków tematycznych pokazujących pełne spektrum problemów gospodarczych i społecznych czasu pandemii. Zapraszamy szczególnie 25 maja br. i dyskusję pt. "Rynek nieruchomości komercyjnych – koniunktura, inwestycje, klient".

Centra handlowe: pokiereszowane stosunki właściciele-najemcy, problemy z płynnością i ofensywa e-commerce. Magazyny jako czarny koń pandemii. Jaka będzie logistyka przyszłości? Hotele w poszukiwaniu ratunku przed bankructwem. Biura – nowe reguły gry i kryzys na horyzoncie - o tym będziemy rozmawiać.

W dyskusjach i rozmowach podczas EEC Online będzie z nami ponad 120 panelistów, m.in. przedstawiciele rynku nieruchomości, sieci handlowych, nowoczesnych usług dla biznesu, doradcy i eksperci, m.in.:

Dariusz Blocher — prezes zarządu, dyrektor generalny, Budimex SA

Tomasz Buras — dyrektor zarządzający, Savills

Robert Dobrzycki — CEO, Panattoni Europe

Rafał Grudzień — CEO, ProperGate

Retransmisja sesji: