EEC Online już za tydzień

Trzydniowe EEC Online będzie wypełnione transmisjami live, prezentacjami, rozmowami, webinariami i debatami online poświęconymi gospodarce, która – znalazłszy się w całkowicie nowej sytuacji – szuka odpowiedzi na podstawowe pytania.



– Ostatnie miesiące zmieniły prawie wszystko. Ze wzrostu gospodarczego i nadwyżki budżetowej weszliśmy w recesję i deficyt. Z rynku pracownika i braku rąk do pracy wchodzimy w problemy z bezrobociem. Z konsumpcji – w trudności sieci i galerii handlowych. Z drugiej strony przechodzimy przyspieszony kurs cyfryzacji, notujemy gigantyczny wzrost e-commerce. W związku z tym wszystkim mamy mnóstwo pytań bez odpowiedzi i wyjątkowo dużo ryzyk dla gospodarki, dla każdego z nas – mówi Wojciech Kuśpik, prezes Grupy PTWP, organizator EEC Online. – Szczególnie mocno potrzebujemy rozmów, wymiany doświadczeń, wiedzy. To od początku była misja Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach. Debaty o tym co ważne, poszukiwanie najlepszych rozwiązań, rozmowy o przyszłości. Teraz ta misja jest jeszcze ważniejsza – dodaje.



Po raz pierwszy zorganizowane zdalnie i dostępne w Internecie, EEC Online to wydarzenie, na które złożą się debaty poświęcone analizie i przyszłości gospodarki, dyskusje o nowej rzeczywistości i pomysły na wychodzenie z postpandemicznego kryzysu. W dniach 18-20 maja br. odbędzie się blisko 20 wirtualnych debat, które przyniosą odpowiedzi na kluczowe pytania o charakterze gospodarczym, cywilizacyjnym, kulturowym, społecznym. Omówione zostaną dziedziny, w których dokonają się największe zmiany, sytuacja na rynku pracy, popyt na energię, cyfryzacja, rynek start-upów oraz wnioski z pandemii, które warto aktualnie formułować.

