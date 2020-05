EEC Online: Koronawirus przyspieszył istniejące wcześniej trendy

Już przed epidemią świat przechodził burzliwe przemiany. Należy pamiętać, że koronawirus przyspieszył istniejące wcześniej trendy, a niektóre z nich zapoczątkował. Wydaje się, że jednym z najtrafniejszych przykładów jest tryb pracy zdalnej. Pandemia dla wielu ludzi była pod tym względem momentem przełomowym. Sądzę, że wielu pracowników było zaskoczonych tym, jak sprawne było ich przejście z trybu pracy stacjonarnej do pracy z domu - mówi podczas sesji EEC Online "Rynek nieruchomości komercyjnych – koniunktura, inwestycje, klient" Paul Tostevin, Director Savills World Research.

- W dalszej perspektywie rola biura, jako miejsca interakcji oraz spontanicznej wymiany myśli, pozostanie istotna. Co może się zmienić, to strategie wyboru lokalizacji przez najemców. Być może zdecydują się oni na wdrożenie miksu, jakim będzie utrzymanie głównej siedziby oraz mniejszych lokalnych przestrzeni biurowych uzupełnionych niezależnymi domowymi stanowiskami pracy zajmowanymi przez swoich pracowników - uważa Paul Tostevin.

Podkreśla, że epidemia ma również wpływ na rynek mieszkaniowy. - Jeżeli pozbędziemy się konieczności dojazdu do pracy w zatłoczonym centrum miasta, ma to wpływ na nieruchomości mieszkalne, a nasze badania w sieci już potwierdzają, że mieszkania poza miastami zaczynają cieszyć się coraz większym zainteresowaniem kupujących, oferując nie tylko miejsce na domowe biuro, lecz również przestronny ogród, co oczywiście jest bardzo pożądane dodaje.

ZOBACZ RELACJĘ Z SESJI EEC ONLINE:

Retransmisja sesji: EEC Online - Sesja: Rynek nieruchomości komercyjnych – koniunktura, inwestycje, klient