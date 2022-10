Spółka Ekaterra wprowadzi się wkrótce do drugiego biurowca w Moim Miejscu. Herbaciany gigant zajmie blisko 1000 mkw. powierzchni.

Spółka Ekaterra, mająca w swoim portfolio jedną z najpopularniejszych na świecie marek herbacianych – Lipton, wprowadzi się wkrótce do drugiego biurowca w Moim Miejscu.

Herbaciany gigant zajmie blisko 1000 mkw. powierzchni w mokotowskim projekcie Echo Investment.

Moje Miejsce to wielofunkcyjna inwestycja Echo Investment, która wypełniła działkę u zbiegu ulic Beethovena, Witosa, Dziekońskiego i Aignera. Dwa budynki biurowe oraz pięć kameralnych budynków mieszkaniowych, punkty usługowe, zielona, otwarta przestrzeń wspólna deweloper ukończył 2021 roku. Część biurowa inwestycji, której powierzchnia to blisko 35 tys. mkw nowoczesnej przestrzeni do pracy.

Kolejne 1000 mkw. tej inspirującej przestrzeni wkrótce stanie się miejscem do pracy i realizacji zawodowych wyzwań przez pracowników firmy Ekaterra. Najemca wprowadzi się do nowej siedziby z końcem 2022 roku.

Biuro w biznesowej część naszego miejskiego kwartału na Dolnym Mokotowie doceniają nasi najemcy, którzy od 2019 roku korzystają już ze swoich powierzchni. Inwestycja łącząca różne funkcje, z wygodnym dostępem do usług pierwszej potrzeby, zielenią i dobrze skomunikowana z miastem to odpowiedź na potrzeby firm i ich pracowników. Tu po prostu dobrze się pracuje – podkreśla Michał Żelski, dyrektor regionalny w dziale projektów komercyjnych Echo Investment, odpowiedzialny za finalizację transakcji.

Ekaterra to największa na świecie firma herbaciana, której produkty sprzedawane są w ponad 100 krajach. Mając wizję rozwoju świata dobrego samopoczucia w kategorii herbat, Ekaterra posiada portfolio ponad 30 światowej klasy marek ukierunkowanych na cel, w tym Lipton, PG Tips, TAZO, Brooke Bond i certyfikowane przez B-Corp Pukka i T2 . Dzięki 11 zakładom produkcyjnym na czterech kontynentach i plantacjom herbaty w trzech krajach firma nieustannie pracuje nad tym, aby jej łańcuch dostaw był bardziej zrównoważony. Pomoc skupia na poprawie życia ludzi, którzy pracują na plantacjach zbierając liście herbaty oraz tego, jak pozyskuje mieszanki i jak pakuje produkty, aż do zmniejszenia wpływu produkcji herbaty na środowisko. Polski oddział firmy to 600 pracowników skupionych w 2 lokalizacjach w Warszawie oraz w fabryce w Katowicach.

W procesie wyboru lokalizacji i dopracowania szczegółów umowy najmu firmie Ekaterra doradzali eksperci firmy doradczej CBRE.

