Eko-giganci. Oto najbardziej zielone biurowce w Polsce

14 zdjęć

w galerii 14 zdjęćw galerii Kolektory słoneczne, zielone dziedzińce i energooszczędne windy – to tylko kilka z całej gamy rozwiązań, które mają zbliżyć inwestycję do uzyskania 100 proc. w procesie certyfikacji, fot. mat. pras.









Autor: PropertyNews.pl

Dodano: 13 lut 2022 20:54

Wyścig o zielone certyfikaty trwa w najlepsze. Inwestorzy rynku biurowego od kilku lat walczą o to, aby ich obiekty zdobywały coraz lepsze noty nie tylko w ogólnopolskich rankingach, ale i zagranicznych. Kolektory słoneczne, zielone dziedzińce i energooszczędne windy – to tylko kilka z całej gamy rozwiązań, które mają zbliżyć inwestycję do uzyskania 100 proc. w procesie certyfikacji. Który region wiedzie prym? Zielone podium należy do Krakowa.