Polski rynek nieruchomości cierpi z powodu braku długoterminowego finansowania. - Banki mówią o „zielonych inwestycjach”, ale dzisiaj kredyt na budowę biurowca jest prawie nieosiągalny. Zmieńmy to - apeluje Mirosław Czarnik, prezes zarządu GPP SA.

Budowanie ekologiczne jest możliwe, ale mało popularne. Potrzebne są kredyty dla deweloperów, którzy chcą budować w sposób zrównoważony.

W przetargach - oprócz śladu węglowego - powinno się rozliczać oferentów również z innych istotnych kryteriów.

Kluczowa jest szczegółowa parametryzacja zamówienia na budowę budynku. Koncentracja wyłącznie na ładnej elewacji to błąd.

Dobrych wzorów budownictwa ekologicznego nie brakuje. GPP Business Park w Katowicach od 15 lat wyznacza trendy związane z energooszczędnością połączoną z najwyższym komfortem użytkowników.

Polski rynek nieruchomości cierpi z powodu braku długoterminowego finansowania. Inwestycje, które „żyją” minimum 30 lat, dostają kredyt na maksymalnie 10-12 lat.

Banki często mówią o „zielonych inwestycjach”. Tymczasem dzisiaj kredyt na budowę biurowca jest prawie nieosiągalny. Zmieńmy to. Uzależnijmy dostęp do finansowania od precyzyjnych parametrów. Wprowadźmy mechanizm pozwalający przyznać kredyt deweloperowi, który chce budować w sposób zrównoważony. Wesprzyjmy ten wysiłek - apeluje Mirosław Czarnik, prezes zarządu GPP SA.

Gdzie się podziały zielone przetargi?

Prezes podkreśla, że podczas przetargów - oprócz śladu węglowego, który jest jednym z najważniejszych parametrów - powinno się rozliczać oferentów również z innych istotnych kryteriów.

- Na pewno zastosowałbym sprawdzony na świecie prosty mechanizm odrzucenia najtańszej i najdroższej ceny. Jej uśrednienie zmusza do wysiłku, ponieważ przygotowanie dobrej oferty wymaga często kilku tygodni ciężkiej pracy wielu osób - proponuje Mirosław Czarnik.

95 proc. biurowców powstaje według modelu: zbudować, zasiedlić i szybko sprzedać. W tym schemacie postępowania nie ma miejsca na zielone motywacje - tłumaczy Mirosław Czarnik, prezes zarządu GPP SA.

Dodaje, że kluczowa jest szczegółowa parametryzacja zamówienia na budowę budynku. Nie wystarczy tylko ładna elewacja, na czym wielu inwestorów nadmiernie się koncentruje, sądząc, że ludzie „kupują oczami”.

- Trzeba w zamówieniu dokładnie opisać kryteria, jakie ma spełnić budynek, np. ile i o jakiej wilgotności świeżego powietrza trzeba mu dostarczyć, jaki procent energii z odnawialnych źródeł zlokalizowanych na miejscu ma wyprodukować oraz określić efektywność zastosowanych urządzeń i technologii, np. efektywność trigeneracji na poziomie min. 75 proc. - wylicza Mirosław Czarnik.

Korzystajmy z dobrych wzorców!

Budowanie ekologiczne jest możliwe, ale mało popularne. Nie pomaga dość powszechna na rynku maniera postrzegania budynku komercyjnego w bardzo krótkiej perspektywie.

- Dzieje się tak dlatego, że 95 proc. biurowców powstaje według modelu: zbudować, zasiedlić i szybko sprzedać. W tym schemacie postępowania nie ma miejsca na zielone motywacje - tłumaczy Mirosław Czarnik.

Poza tym, jak dodaje prezes GPP, nikt nie sprawdza żadnych deklaracji. A przecież są budynki, które zużywają 384 kWh na metr kwadratowy przez rok, a inne tylko 53 kWh. Różnica w komforcie użytkowników i ponoszonych kosztach jest ogromna.

- Tymczasem w Polsce buduje się już budynki plusenergetyczne, czyli produkujące więcej energii niż same zużywają oraz takie, które nie wykorzystują tej z zewnątrz na ogrzewanie. Jeśli więc ktoś dzisiaj buduje biurowiec i mówi, że musi płacić za ogrzewanie wysokie rachunki, to coś jest nie tak - przekonuje Mirosław Czarnik.

Dla porównania - roczne zapotrzebowanie na ogrzewanie w biurowcu GPP wynosi 11 kWh/mkw. To jest mniej niż 1 kWh miesięcznie na metr kwadratowy wynajmowanej powierzchni.

- Można wykorzystać te wzorce, a nawet je poprawić. Zawsze łatwiej jest uczyć się na cudzych błędach, choć nie da się wykluczyć własnych. My popełniliśmy wszystkie możliwe, wyciągnęliśmy wnioski i poprawiliśmy pierwotnie zastosowane rozwiązania - przyznaje Mirosław Czarnik.

Inspiracją dla GPP Business Parku w Katowicach był największy w 2005 r. europejski pasywny biurowiec Lu-Teco w niemieckim Ludwigshafen.

Kompleks czterech katowickich biurowców został wybudowany zgodnie z zasadami zrównoważonego budownictwa, a zastosowane w nich technologie wyznaczają trendy związane z energooszczędnością. Wykorzystanie trigeneracji, fotowoltaiki i gazowych pomp ciepła przełożyło się na połowę niższe zużycie energii i obniżenie kosztów mediów o ponad 50 proc, przy zachowaniu o 25-30 proc. wyższego komfortu użytkowników.

Dlaczego nikt się nie boi opłaty ETS2?

Od 2027 r. unijne regulacje wprowadzą opłatę ETS 2, co oznacza, że budynki będą musiały „płacić” za emisję CO2.

- Przy dzisiejszym koszcie emisji CO2 można oszacować, że będzie to kwota około 0,5 - 1 euro miesięcznie doliczana do metra kwadratowego powierzchni standardowych budynków. Pytanie, czy nie powinniśmy już teraz zrobić wszystko, by tak się nie stało - pyta retorycznie Mirosław Czarnik, prezes zarządu GPP SA.

Jednocześnie przypomina: o zamiarze prowadzenia tych opłat wiadomo od kilkunastu lat. W przypadku budynków GPP opłata będzie kilkukrotnie niższa lub nie będzie jej wcale.

