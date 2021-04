Ekologia w sektorze nieruchomości to wyścig z czasem

Epidemia COVID-19 zmniejszyła globalne emisje dwutlenku węgla i spowolniła negatywny wpływ nieruchomości na środowisko naturalne. O tym, co powinniśmy zrobić, aby utrzymać ten trend - mówi Joanna Sinkiewicz, Dyrektor Działu Powierzchni Przemysłowych i Logistycznych w regionie CEE w Cushman & Wakefield.

Ekologia w sektorze nieruchomości, w tym efektywność energetyczna, z każdym rokiem zmienia się na lepsze. Nie są to jednak zmiany na tyle szybkie, aby zrekompensować m.in. wzrost popytu na prąd.

Jak podaje raport „Tracking Buildings 2020”, wydany przez Międzynarodową Agencję ds. Energi, w 2019 r. emisje CO2, których źródłem są budynki, osiągnęły poziom 10 gigaton dwutlenku węgla i był to najwyższy w historii poziom. Charakterystyczny był również zauważalny wzrost po latach 2013 - 2016, w których emisje utrzymywały się na tym samym poziomie.

Do tej niekorzystnej zmiany przyczyniły się takie czynniki jak m.in. rosnące zapotrzebowanie na energię do ogrzewania i chłodzenia, której źródłem są zmienne warunki pogodowe i potrzeba odpowiedniego dostosowania wnętrz budynków. Niestety potencjał na spłaszczenie krzywej emisji i – idąc dalej - jej redukcję, nadal jest niewykorzystany. Głównym problemem jest brak skutecznej polityki w zakresie efektywności energetycznej. Bezpośrednią konsekwencją tego braku jest niewystarczająca liczba eko-inwestycji.

Mówimy o bardzo istotnym pod kątem ekologicznym sektorze, budynki odpowiedzialne były bowiem aż za 28% emisji CO2. Skąd tak wysoki procentowy udział budynków? Potrzebują energii do napędzania urządzeń, maszyn oraz klimatyzatorów, a popyt na nią stale wzrasta. Dodatkowo, jest on stymulowany również przez zmieniające się warunki pogodowe. Coraz wyższe temperatury zwiększają potrzeby chłodzenia budynków i tym samym zwiększają zużycie energii. Dowodzą tego dane statystyczne - od 2016 roku (był to najgorętszy rok w historii) widoczny jest zwiększony popyt na chłodzenie budynków.

Eko-budynki jak najszybciej

Pozytywną wiadomością jest rosnąca skala eko-inwestycji na rynku budowlanym. Szczególnie istotne znaczenie miała w tym zakresie poprawa efektywności energetycznej przegród zewnętrznych budynków. Materialne elementy konstrukcji budynku, takie jak izolacja, okna i uszczelnienie – mają najistotniejszy wpływ na energochłonność budynków. Cieszy zatem fakt, że wymagania w tym zakresie systematycznie rosły w ostatnich latach.

