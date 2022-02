Ekologiczny biurowiec, czyli jaki?









Autor: PropertyNews.pl

Dodano: 18 lut 2022 14:50

Ekologia w budynkach biurowych to dużo więcej niż materiały użyte do jego budowy. Liczy się budynek jako całość i jego wpływ na przebywające w nim osoby i na środowisko - uważa Sylwia Piechnik, Head of Office Leasing EPP.