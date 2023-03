BNI, jedna z największych organizacji networkingu biznesowego przedłużyła najem powierzchni w Warsaw Trade Tower i podpisała nową umowę na wynajem kolejnego piętra w budynku.

Po ekspansji BNI korzysta z ponad 3,3 tys. mkw. powierzchni, zajmując całe 38. i 29. piętro w biurowcu Warsaw Trade Tower.

W procesie negocjacji i aranżacji biura organizacji doradzała firma Walter Herz.

Ekspansja w Warsaw Trade Tower wiąże się z ciągłym rozwojem naszej organizacji, jak również potrzebą dostosowania przestrzeni biurowej, którą zajmujemy w budynku do charakteru organizacji, które tworzymy, czyli zarówno BNI jak i Corporate Connections - mówi Michał Niedbała, dyrektor operacyjny Corporate Connections i BNI Polska.

BNI to międzynarodowa organizacja biznesowa skupiająca globalną społeczność liderów biznesu. Zrzesza największych przedsiębiorców, by stymulować ich do współpracy i rozwoju oraz tworzyć dla nich możliwości biznesowe oparte na wzajemnych korzyściach, co przekłada się na wymierne korzyści finansowe. BNI powstała w Stanach Zjednoczonych w 1984 roku. Początki organizacji w Polsce sięgają 2006 roku. BNI zrzesza w naszym kraju 2225 firm sektora MŚP prowadzących działalność w 21 miastach. Celem organizacji jest stworzenie Grup BNI w każdym mieście w Polsce, co pozwoli przedsiębiorcom rozwijać swoje firmy poprzez rekomendacje w oparciu o filozofię Givers Gain.

Warsaw Trade Tower jest jednym z najwyższych i najbardziej charakterystycznych budynków biurowych w Warszawie. Biurowiec o wysokości 208 metrów mieści się przy ulicy Chłodnej, w pobliżu ronda Daszyńskiego. Liczący 42 piętra Warsaw Trade Tower został oddany w 1999 roku. Wieża biurowa oferuje ponad 46,8 tys. mkw. powierzchni najmu. Najemcy budynku mogą korzystać z ponad 450 miejsc parkingowych oraz części wspólnych. Od 2009 roku WTT znajduje się w portfolio Globalworth.

