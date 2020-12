Eksperci branży FinTech na dłużej we wrocławskim kompleksie

W procesie renegocjacji najemcy, który chce zachować poufność, doradzali eksperci Knight Frank.

- Komfort użytkowników i oferowane na terenie kompleksu udogodnia miały istotny wpływ na podjęcie decyzji o przedłużeniu umowy najmu w biurowcu ZITA. Cieszę się, że mogliśmy wesprzeć najemcę w tak nieoczywistym dla nas wszystkich okresie. To dobry moment dla firm, których umowy się kończą, aby wynegocjować atrakcyjne warunki najmu lub dodatkowe benefity – komentuje Maciej Moralewicz, Dyrektor Regionalny w Knight Frank.

- Decyzję naszego najemcy o pozostaniu w biurach mieszczących się w Promenadach Business Park przyjęliśmy z wielką satysfakcją. Wynik negocjacji pokazuje, że kontrahenci doceniają nasza ofertę, zwłaszcza w czasach kryzysu. Nasze powierzchnie są komfortowe i dogodnie zlokalizowane względem centrum miasta, przy czym dzięki temu że znajdują się tuż poza jego bezpośrednim zasięgiem, możemy zaproponować naprawdę rozsądną relację jakości do ceny. Aktualna sytuacja sprzyja racjonalnym decyzjom dotyczącym lokowania się firm i ich oddziałów, a ten trend faworyzuje biurowce o parametrach zbliżonych do tego co oferują wrocławskie Promenady. Świadczy o tym dość duże zainteresowanie naszymi powierzchniami. Wkrótce zresztą zakończone zostaną kolejne procesy negocjacyjne i będę mógł poinformować Państwa o kolejnych nowych umowach i przedłużeniach najmu w naszym kompleksie – dodaje Krzysztof Hołub, Prezes Zarządu w TRUDO.

ZITA to drugi biurowiec, który powstał w ramach kompleksu Promenady Business Park, zlokalizowanego w bliskiej odległości centrum Wrocławia.