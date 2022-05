Eksperci notują ożywienie na warszawskim rynku biurowym. Czynsze pójdą w górę

Na warszawskim rynku biurowym da się zaobserwować oznaki długo wyczekiwanego ożywienia - podaje firma doradcza Savills. W ciągu pierwszych trzech miesięcy roku wynajęto 273 200 mkw. powierzchni i był to jeden z najwyższych kwartalnych wyników w historii stołecznego rynku. Zgodnie z prognozami Savills, malejąca dostępność powierzchni w centrum będzie postępować, co skutkuje stopniowym wzrostem czynszów, który może się znacząco nasilić w przyszłym roku.

W Warszawie buduje się obecnie ponad 300 tys. mkw. powierzchni biurowej, z czego ponad połowa znajduje się w strefach centralnych.

Na stołecznym rynku eksperci dostrzegają tendencję do wyboru elastycznych przestrzeni biurowych, które dają możliwość dostosowania powierzchni.

Spadek dostępności powierzchni w ścisłym centrum miasta będzie postępował i w przyszłym roku może przełożyć się na odczuwalny wzrost czynszów - prognozują przedstawiciele Savills.

Jak wynika z raportu Savills, w I kwartale 2022 roku całkowita podaż warszawskiego rynku biurowego wyniosła 6,23 mln mkw., z czego 2,77 mln mkw. stanowiły obiekty zlokalizowane w centralnej części miasta. Od początku roku w Warszawie oddano sześć nowych biurowców o łącznej powierzchni 93 400 mkw. Wśród największych inwestycji znalazły się: Forest Tower (51 500 m kw.), Lixa C (19 400 m kw.), Skysawa (8500 m kw.) oraz Fabryka PZO II (5000 mkw.)

Na stołecznym rynku w budowie znajduje się obecnie 323 800 mkw. powierzchni biurowej, z czego 201 800 m kw. znajduje się w strefach centralnych. Największe projekty w budowie to m.in. Varso Tower (66 300 m kw.), The Bridge (47 000 m kw.) oraz Skyliner II (38 000 m kw.), spośród których pierwszy zostanie oddany do użytku jeszcze w tym roku.

Liczy się elastyczność

Na rynku biurowym można zaobserwować napływ firm z Ukrainy, które chcą przenieść swój biznes do Polski. Wśród firm wchodzących do Polski szczególnie poszukiwane są elastyczne przestrzenie biurowe, które dają możliwości dostosowania powierzchni do aktualnej liczby pracowników.

Zgodnie z danymi Savills, na koniec marca 2022 r. współczynnik powierzchni niewynajętej w Warszawie wyniósł 12,2 proc. i spadł o 0,5 pp. w ujęciu kwartalnym. W I kw. 2022 r. miesięczne stawki w najbardziej prestiżowych lokalizacjach strefy Centrum utrzymały się w przedziale 21-25,5 euro za mkw. miesięcznie, a na Służewcu – największym pozacentralnym obszarze biznesowym stolicy – wyniosły 13-15 euro za mkw. miesięcznie.

Spodziewany wzrost czynszów w stolicy

- Część najemców zainteresowana lokalizacjami centralnymi, ze względu na malejącą dostępność powierzchni i tym samym ograniczoną możliwość relokacji, a także z powodu coraz bardziej nieprzewidywalnych w swojej skali wzrostów kosztów aranżacji, może w najbliższym czasie częściej decydować się na przedłużenie obecnych umów najmu - komentuje Daniel Czarnecki, dyrektor działu powierzchni biurowych w Savills.

- Spadek dostępności powierzchni w ścisłym centrum miasta będzie postępował i w przyszłym roku może przełożyć się na odczuwalny wzrost czynszów, który obecnie dotyczy głownie czynszów bazowych i pozostawia jeszcze pole do negocjacji w zakresie zachęt dla najemców - dodaje Czarnecki.