Poznański oddział SOFTSWISS zwiększa zatrudnienie i wynajmuje nowe biuro w budynku E należącym do kompleksu Nowy Rynek.

iGaming to najszybciej rozwijający się sektor technologiczny, a międzynarodowa firma SOFTSWISS jest tego najlepszym przykładem.

Firma zajmie około 2 000 mkw. powierzchni wyposażonej w technologie pozwalające redukować zużycie energii elektrycznej czy wody.

W procesie transakcji najemcę wspierała firma doradcza JLL.

SOFTSWISS to wiodący twórca oprogramowania w sferze iGaming z 15-letnim doświadczeniem. Działa jako międzynarodowysoftware house i dzięki ciągłemu rozwojowi otwiera nowe centra programistyczne oraz tworzy na całym świecie miejsca pracy dla specjalistów z branży IT.

W SOFTSWISS bardzo dobrze funkcjonuje system pracy hybrydowej. Specjaliści mogą sami wybrać, jak będzie im wygodniej pracować – w domu czy w biurze. Firma zatrudnia ponad 1400 pracowników z różnych krajów Europy Środkowej i Wschodniej, a w centrum programistycznym w Poznaniu, które będzie dalej rozwijane, pracuje już ponad 300 osób. Do tej pory firma wynajmowała powierzchnię u operatora biur elastycznych – Business Link, należącego do grupy Skanska. Teraz najemca wprowadzi się do budynku E kompleksu Nowy Rynek, a otwarcie nowego biura zaplanowano na koniec września 2023.

Nowy Rynek E. Fot. Mat. pras.

W Grupie Skanska oferujemy różnorodne powierzchnie, które bezpośrednio odpowiadają na potrzeby naszych obecnych i przyszłych najemców. SOFTSWISS korzystał do tej pory z przestrzeni Business Link w poznańskim Maratonie. Jednak wraz biegiem czasu i dynamicznym rozwojem firmy, pojawiła się decyzja o zmianie. Cieszymy się, że spełniliśmy i wciąż spełniamy oczekiwania, oferując nowoczesne i zrównoważone miejsca nie tylko do pracy, ale także relaksu i integracji – mówi Małgorzata Wojtoń, starszy menadżer ds. wynajmu w spółce biurowej Skanska w regionie Europy Środkowo-Wschodniej.

Według badań spółki biurowej Skanska i Business Link, co trzeci Polak wykonujący pracę biurową jest zwolennikiem formuły "office first", a więc pracy wyłącznie w siedzibie firmy. 48 proc. jako optymalny model wskazuje hybrydę, gdzie część pracy również wykonywana jest z biura. 17 proc. chce pracować tylko zdalnie. Dzisiaj biuro odbierane jest jako miejsce nie tylko do pracy, ale przede wszystkim do spotkań z innymi pracownikami, zacieśniania więzi i identyfikacji z firmą.

Nowy Rynek E. Fot. Mat. pras.

Nasza firma zawsze stara się stworzyć maksymalnie komfortowe warunki dla swoich pracowników. Dlatego jako lokalizację swojego oddziału rozpatrujemy tylko te propozycje, które odpowiadają naszym wymaganiom: wygodna lokalizacja, wielofunkcyjność budynku, możliwość stworzenia dla swojego zespołu inspirującej przestrzeni, w której każdego dnia ma się ochotę osiągać nowe szczyty – mówi Maciej Wieczorek, Dyrektor Regionalny i Członek Zarządu Merkeleon P Sp. z o.o.

Równie istotne jest otoczenie codziennej pracy. Pracownicy doceniają przestrzenie, które zostały stworzone z myślą o ich bezpieczeństwie, komforcie oraz poszanowaniu środowiska naturalnego.

– Biurowiec Nowy Rynek E to wysokiej klasy wielofunkcyjny budynek oferujący liczne innowacyjne rozwiązania, które w dzisiejszych czasach są bardzo ważne zwłaszcza dla pracowników branży sektora technologicznego, którego przedstawicielem jest firma SOFTSWISS. Jesteśmy przekonani, że obecność firmy w tym budynku przyczyni się do jej dynamicznego rozwoju i zwiększy komfort pracy osób zatrudnionych w SOFTSWISS. Cieszymy się, że mogliśmy brać aktywny udział w procesie negocjowania umowy – mówi Maciej Traczyk, Dyrektor w JLL.

Nowy Rynek E, znajdujący się tuż przy dworcu Poznań Główny i zaprojektowany przez pracownię JEMS Architekci, dostarczył 28 500 mkw. powierzchni biurowej zrealizowanej zgodnie z zasadami ESG. Znajduje się tu wewnętrzny rynek z drzewami, nasadzeniami zieleni i małą architekturą. Na placu stanęła fontanna oraz tężnie solankowe.

Budynek jest wyposażony w innowacyjne technologie i rozwiązania, których zadaniem jest znaczne ograniczenie emisji dwutlenku węgla. W biurowcu wykorzystuje się tzw. wodę szarą – już raz użytą, którą można użyć ponownie, przykładowo do spłukiwania toalet lub podlewania kwiatów. Oświetlenie LED i system zarządzania nim pozwalają na połowę niższe zużycie energii. Niemniej ważne są udogodnienia dla użytkowników budynku, które obejmują możliwość komfortowego korzystania ze zrównoważonego transportu, np. rowerem, hulajnogą czy środkami komunikacji miejskiej. W budynku znajdują się też stacje do ładowania aut elektrycznych.

Biura w budynku spełniają wymagania najważniejszych certyfikatów branżowych, m.in. LEED Platinum, WELL Core & Shell, WELL Health-Safety Rating oraz Obiekt bez Barier.

